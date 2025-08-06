美股｜道指收市升81點　納指漲1.21%　蘋果飆半成

受新一輪企業財報及科技股提振，美股周三（8月6日）造好，道指至收市漲81點、納指飆1.21%。其中，蘋果公司（Apple）股價至收市漲5.10%，每股收報213.28美元，為升幅最大道指成份股。此前白宮官員表示，該公司承諾將在美國擴大投資，金額達1,000 億美元。



圖為2025年7月30日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間8月7日

【04:15】Tesla升3.6% 超微電腦挫18%

道指收市報44,193.12點，升81.38點或0.18%；納指收報21,169.42點，升252.87點或1.21%；標普500指數收報6,345.06點，漲45.87點或0.73%。

重磅科技股方面，Amazon漲4.00%、Tesla升3.62%、Nvidia亦漲0.65%；微軟則跌0.53%。

其他個股方面，麥當勞 （McDonald’s） 股價上漲2.98%，該公司次季全球同店銷售增長勝預期，稱受惠於美國與國際市場需求回升，以及平價餐促銷策略成功。

另外，AMD逆勢下跌6.42%，因為其數據中心晶片收入令人失望。超微電腦 (Super Micro Computer) 第四季銷售額不如預期，股價暴跌18.29%。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

【04:08】中概股指數收漲0.93% 阿里飆逾3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.93%。其中，阿里巴巴升3.26%。

【03:44】油價跌逾1.1%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報64.35美元，跌0.81美元或1.24%。倫敦布蘭特期油收報66.89美元，跌0.75美元或1.11%。

【03:43】美元指數及現貨黃金下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於98.17，跌0.61%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報147.18，跌0.27%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,371.59美元，跌9.27美元或0.27%。

【03:30】恒指夜期收報24,903點 低水8點

恒指夜市期指收報24,903點，升70點，較恒指收市24,910點，低水8點，成交12,806張。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

本港時間8月6日

【22:55】超微電腦瀉20%

道指最新報44,224點，升112點或0.26%；納指最新報21,019點，升102點或0.49%；標普500指數現報6,325點，升26點或0.42%。其中，AMD逆勢下跌逾8%，因為其數據中心晶片收入令人失望。超微電腦（Super Micro Computer）第四季銷售額不如預期，股價暴跌20%。

【22:50】油價約升0.9%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶65.75美元，升0.59美元或0.91%；倫敦布蘭特期油每桶報68.21美元，升0.57美元或0.84%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報114,273.10 美元、24小時內約升1%。