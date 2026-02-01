第十屆傳媒轉型大獎　「閃耀前行，續寫新章」｜方保僑

香港互動市務商會主辦的第十屆「傳媒轉型大獎」上周舉行頒獎典禮暨周年晚宴，並邀得創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘, JP擔任主禮嘉賓。我和一眾評審及貴賓一同頒獎予各間得獎媒體，場面熱鬧。「大獎」旨在表彰過去一年運用科技轉型、以創新方式傳遞新聞和資訊上表現出色的的本地媒體，並因應媒體生態變遷持續優化奬項評審。今屆主題「閃耀前行，續寫新章」，深刻寓意傳媒轉型並非階段終點，而是永續進程。大會特別鼓勵業界在 AI 浪潮中主動迎接變革，持續推動創新突破，帶動傳媒行業邁向長遠可持續發展。

活動踏入第十屆，表面是獎項里程碑，實則象徵香港傳媒業的集體回望。十四年前與今日的「轉型」，已是兩個截然不同的時代課題，從渠道革新走向智能重構，見證行業不懈蛻變。回望2012年前後，「傳媒轉型」主要聚焦傳播渠道與營運革新。社交媒體急速普及，傳統媒體不得不積極學習經營社群、建立社交平台、強化互動，並導入互動市務（Interactive Marketing）的思維。「傳媒轉型大獎」正誕生於此背景下，旨在鼓勵業界在不確定中勇於試錯、大膽邁步，探索創新出路，而非為「轉型」定僵化標準。

十多年過去，社交媒體已由「新挑戰」蛻變成「基本盤」，媒體的焦點亦隨之轉移。生成式人工智能的崛起，正推動內容生產與互動方式進行顛覆性重構：新聞真實性驗證、編輯把關機制更新、人機協作分工，到生成式圖片與影片的使用邊界與標示規範，乃至AI素養、治理與倫理框架的建立，都成為編輯室亟待破解的課題。更深層次而言，內容寫作邏輯正與技術結構並進。過去側重搜尋引擎優化（SEO）的思維，正逐步延伸至配合AI檢索、摘要與引用的GEO取向。在「人閱讀」與「機器抓取」並行的時代，媒體既要堅守專業權威與可信度，更需重新掌握「被看見」的演算法路徑。

香港互動事務商會會長方保僑與主禮嘉賓，創新科技及工業局常任秘書長蔡傑銘及一眾嘉賓合照。

因此，本屆大獎以「閃耀前行，續寫新章」（G10W & Grow Forward）為主題，

寄語媒體在 AI 等科技浪潮中保持韌性與創新，讓轉型成為持續的能力建設，而非階段性的任務。活動同時搭建起跨界交流平台，讓政府、學界、媒體、企業與市場營銷界翹楚聚首，促進合作與知識共創。當轉型不再是單一機構的內部工程，而是整個生態的共同課題，香港媒體的未來轉型方能穩步前行。

正如主禮嘉賓蔡傑銘先生, JP 在致辭時指出，AI及大數據分析持續重塑媒體生態，特區政府一直積極推動產業升級轉型，尤其重視以科技服務市民、回應社會需求。政府已開放逾 5,700 個數據集，促進創新應用，提升資訊透明度和互動體驗並全力支持本地 AI 研發，務求實現「AI 產業化、產業 AI 化」。香港互動市務商會未來將持續搭建跨業界平台，匯聚傳媒、科技及市場營銷領域的專家，共同推動行業創新，善用科技提升內容價值，與社會各界攜手引領香港傳媒邁向新階段。。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。