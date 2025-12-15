iPhone 進佔香港電子支付商用平台　啟「無機」新時代｜方保僑

香港作為國際金融中心，雖然電子支付工具百花齊放，從八達通、轉數快（FPS）以至 AlipayHK、PayMe 等平台並存，但對許多中小企甚至的士司機而言，傳統的收費終端機（POS機）因昂貴費用與繁瑣手續，往往是難以跨越的門檻。隨著 Apple正式宣布在香港推出「iPhone 拍易收」（Tap to Pay on iPhone），商戶只需一部 iPhone 即可收款，這道長久以來的技術與成本障礙終於被推倒，標誌著香港電子支付市場正式邁進「無機」的新時代。

「iPhone 拍易收」的運作簡單直接，商戶無須添置任何額外的收款硬件或終端機，只需透過合作夥伴的 iOS 應用程式，即可將iPhone（iPhone 11或以上型號）化身流動收款機。顧客以信用卡、扣帳卡，另一部 iPhone、Apple Watch 靠近商戶的iPhone裝置，便可透過 NFC 技術完成交易。這種俗稱「SoftPOS」的技術並非嶄新概念，早於2022年由Samsung 與 Android推出，但由Apple 親自推動，憑其龐大用戶群與生態優勢，勢將掀起更大普及效應。

對本港眾多中小企而言，「iPhone 拍易收」無疑是一場及時雨。以往許多小店、市集攤檔或上門服務提供者，因為交易額有限，難以負擔傳統 POS 機的租金及按金，只能收取現金或依賴轉數快（FPS）。如今，「iPhone 拍易收」大大降低入場門檻，商戶只需一部 iPhone，下載如 KPay、SoéPay 等合作平台的應用程式並完成簡單註冊，即可啟用收款功能。這不僅節省硬件成本，更提升商戶營運的靈活性，真正實現「隨時隨地收款」。

更令人期待的，是這項技術對的士行業帶來的影響。香港的士將於2026年4月1日起強制實施電子支付，所有司機必須提供至少兩種電子支付方式。一直以來，「拒收大紙」與「無找續」問題困擾乘客與司機，而Apple今次的新聞稿中亦明確提及「的士」行業，顯然有備而來。若日後的士司機只需利用手上的 iPhone 收取信用卡或 Apple Pay，既省卻額外設備投資，又可即時接收車資，勢將推動全港的士進一步邁向數碼化。對乘客而言，體驗亦將更順暢、更具國際標準。

在市場競爭層面，「iPhone 拍易收」的登場亦將重塑支付生態。現時首批支援的支付平台包括 Adyen、Global Payments、KPay 與 SoéPay，涵蓋了由跨國企業到本地初創的支付網絡。將迫使傳統銀行及收單機構加快轉型步伐，不能再單靠租賃 POS 機作為主要收入，而需轉向提供更優質的增值服務及數據分析來留住商戶。

「iPhone 拍易收」推出亦引起對安全與私隱的關注。Apple 表示，此功能沿用 Apple Pay 的安全技術，所有交易數據均在 Secure Element 晶片內進行加密處理，Apple 不會在伺服器或裝置儲存卡號或交易資料，確保用戶資訊安全。「iPhone 拍易收」在港落地，不僅是電子支付新突破，更象徵香港邁向智慧城市發展的重要里程碑，一場由手機引領的支付革命正式揭幕。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。