的士電子化：科技平台勢成破局關鍵｜方保僑

在政府推動下，香港的數碼支付正進入加速轉型階段。運輸及物流局早前宣布，所有的士須於2026年4月前全面接受至少兩種電子支付，包括二維碼方式，象徵公共交通數碼邁向無現金化的重要一步。不過，從政策到落地仍有距離，特別面對以個體經營為主、習慣現金交易的傳統行業，轉型挑戰格外突出。

的士司機一向講求「快、靈活、收現金」，多年來形成的營運習慣難以短期改變。許多司機仍認為電子支付系統容易出錯、入帳需時，對新模式存疑。政府雖以統一標準推動無現金出行，但若司機在實際操作仍感不便、交易延誤或需承擔額外成本，只安裝本地二維碼支付方式而不支援信用卡，更會令遊客不便，削弱香港作為國際的形象。此外，在執行上，司機若以「機器壞」為由拒收電子支付，是否構成違規？這些細節未有明確指引與配套支援，只會加深行業抗拒，令轉型更添阻力。

因此，要令政策真正落地，不能單靠法規約束，還需配合具體的技術方案與運作支援。這正是本地科企可以發揮影響力的地方。以本地網約的士平台 DASH Taxi 為例，平台不僅提供收款功能，更針對香港市場的獨特營運文化，設計出與的士咪錶連接、即時更新車資的電子支付系統。司機無需手動輸入金額，既省時又減少出錯，提高服務效率；乘客則在行程結束後，由應用程式會自動結算，無需再等找續，車程與收款可即時同步完成。

DASH Taxi 採用免佣模式，為司機提供專屬應用程式，確保每筆交易透明可查體現以司機為本的設計理念。平台亦設有即時真人客服，協助司機與乘客處理支付爭議，令無現金交易的體驗更接近「交更收現金」的效率。此舉令司機明白電子支付亦可確保收入清晰透明，真正從科技中受惠。作為全電子支付的士網約平台推出短短三個月，登記司機已逾萬人，足見的士司機並非抗拒電子支付，只是需要更多的支援來過渡。

香港的士行業結構分散，小型車主與自由司機佔多數，單靠政策推動或補貼難以全面覆蓋。唯有科技企業願意主動走到前線，、從行業生態出發，設計貼地方案並連結各持份者，成為政策與實務之間的重要橋樑。這類土生土長的本地企業不僅能協助政府化解落地困難，也能在推動行業升級的同時，開拓可持續的商業機遇。

電子支付的推行，不應只符合法例要求，而應成為行業升級與現代化的契機。

當政策具前瞻性、企業有責任感、司機與乘客願意參與，香港的士業才可擺脫現金依賴，邁向電子支付的新時代。數碼支付的普及，不只是支付方式的更新，更是信任、文化與制度的轉型，也是智慧城市的試金石，考驗香港如何讓科技切實落地，推動社會實質變革。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

