港話通︰打造本地化智慧生活新里程│方保僑

本地人工智能應用程式「港話通」（HKChat）近日正式推出試運行版，已於iOS及Android平台開放下載，旨在成為香港市民生活中不可或缺的AI助手。「港話通」由港話通全維服務有限公司運營，基於香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）自主研發的大語言模型技術，支援廣東話、普通話和英語三語混合對話，特別針對香港人日常使用的中英夾雜語言習慣進行調優，解決了國際通用AI在本地語言環境中的適應問題。

「港話通」的最大特色在於其深度整合了香港本地知識庫以及大量政府公開數據，能夠針對交通、天氣、衣食住行、法律諮詢等多個方面的本地生活需求提供即時且貼切的回應。平台覆蓋了從公共交通實時到站、港鐵班次查詢，到本地活動推介、餐飲選擇，甚至涵蓋基礎法律問題的解答。用戶只需透過簡單的界面操作，選擇對應查詢類別，便能輕鬆獲取精準的資訊。例如，在交通查詢中，用戶點擊「巴士」按鈕並輸入出發地及目的地後，「港話通」便會提供最合適的巴士路線建議和即將到站的巴士時間，方便市民規劃行程。整體而言，「港話通」希望日後能成為市民日常生活中的智能小幫手，通過靈活、貼地的對話方式，逐步將人工智能融入普羅大眾的生活細節。

目前，「港話通」仍處於公測階段，部分複雜或時事性問題可能出現所謂「AI幻覺」的錯誤回應，但這正是該產品持續迭代的自然過程。開發團隊非常重視用戶的反饋，積極收集數據，不斷優化模型，並計劃未來引入更多生活場景和個性化功能，如旅遊推薦、醫療知識普及、語音交互等，期望打造一個更智能、更具親和力的多功能AI助理。

「港話通」自試行推出僅五天，便迅速登上蘋果AppStore香港免費App排行榜首位，展現出香港市場對本地AI服務的需求。「港話通」的成功推出，標誌着香港在生成式人工智能本地化應用領域取得了重要突破。它不僅展示了香港科技團隊在語言模型調優和本地化數據融合上的實力，也顯示了以用戶生活實際需求為核心設計的AI應用道路。未來，隨著技術成熟和生態擴展，「港話通」有望在金融、旅遊、教育及社區服務等多個垂直領域發揮更大價值，助力香港成為具有獨特競爭力的智慧城市。

「港話通」以其專注於香港文化、語言和生活場景的本地化設計，真切解決了過往國際及內地AI未能充分覆蓋香港用戶需求的短板。它通過即時、準確的資訊服務，為香港市民提供一個可信賴且貼心的智能生活夥伴，展現了本地生成式AI技術商業化與生活化並行的可行路徑，也為香港未來的人工智能產業注入生生不息的動力。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

