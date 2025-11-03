稀土貿易戰　正牽動全球科技產業神經｜方保僑

上星期於韓國釜山的中美貿易談判剛剛結束，談判結果讓雙方有一個一年的喘息期，而「稀土」正扮演着重要的角色。有人稱稀土為「工業的維他命」，也有人說它是「地緣政治的魔法粉」。這十七種珍稀金屬元素，正牽動全球科技產業的神經，甚至成為大國角力中最具殺傷力的武器之一。

在這場沒有硝煙的戰火中，中國再次扮演主角。根據美國地質調查局（USGS）2025年的數據，中國以約四千四百萬噸的儲量位居世界第一，遠超位居第二、儲量約二千一百萬噸的巴西。其後序為印度、澳洲、俄羅斯與越南。然而，稀土的關鍵性並不僅是地下蘊藏量的多寡，而是將這些礦石轉化為可用高純度材料的精煉加工能力，中國的技術優勢幾乎可謂一枝獨秀。從開採、冶煉到分離提純，中國掌握全球九成以上的加工能力，其稀土分離技術更被學者評為領先美國二十年。

稀土究竟為何能讓素來「唯我獨尊」的特朗普，再次走上談判桌？稀土元素幾乎是所有高科技產品不可或缺的基石。從日常使用的手機，再到新能源時代的核心電動車，處處都有稀土的身影。釹與鏑這類稀土元素是製造永磁同步馬達的核心，電動車一輛平均需要消耗兩至三公斤的稀土，用於馬達磁體與電池正極，提高能量密度與續航力。而在半導體領域，稀土亦是晶片拋光、封裝及感測元件的重要材料，可讓AI晶片更高效、更穩定。因此，當中國在10月宣布擴大稀土出口管制時，全球汽車與電子業界無不高度緊張，嚴陣以待，美國更憂慮戰機與導彈的生產會因此受阻。

不過，稀土的巨大價值背後，也隱藏著沉重的環境與社會代價。開採與提煉會導致嚴重水土污染與尾礦堆積問題，並對周邊居民的健康構成影響。全球稀土行業每年排放的有毒廢氣量，已經遠超所有礦業與煉油廠總和，廢水中含有致癌金屬鎘與氟化物，對地下水造成長期威脅。雖然中科院已研發出可循環使用的新型萃取劑以減少「三廢」污染，但整體環保挑戰依然龐大。

中國憑稀土牌控制戰略資源，美國則以高關稅與技術封鎖回擊。雙方互開「卡脖子」的先例，但最終仍然能夠暫時握手言和。然而從現實角度分析，重建完整稀土供應鏈所需時間與成本都極高，美國即使加大投資於美國本土開採稀土，並積極與澳洲、加拿大等盟友簽訂稀土開採協議，也難以在短期內擺脫對中國的依賴。這使得稀土成為中國在貿易談判桌上的籌碼，甚至成為中美競爭格局中的隱形戰略支柱。若說晶片之爭是智慧的較量，那稀土之爭便是資源的博弈。地球深層的灰塵，如今被賦予了國際政治的重量。

【財經專欄】技經四方．方保僑

