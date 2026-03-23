恒地︰去年被政府收回90萬呎農地作公共用途　獲賠償9.4億元

恒地（0012）於2025業績報告內指出，位於元朗南﹑錦田﹑新田及洪水橋持有的土地，以及受北環線主線影響的地塊合共90萬平方呎，被政府以現金補償方式合共約9.4億元，收回作公共用途。



公司指出，年內來自政府收地的應佔稅前淨收益為5.99億元。

公司表示，年內於洪⽔橋/廈村新發展區，完成一宗原址換地申請，自佔樓面面積58萬平方呎。除上述⼀宗成功完成之原址換地申請外，與該區內另⼀業主亦已共同為4幅土地提出原址換地申請，作商業發展用途。如全部成功換地，可提供自佔樓面面積合共約280平方呎。行政⻑官於2025年施政報告內提出多項加快發展北部都會區的措施，當中包括(i)訂立專屬法例加快北部都會區發展；(ii)推行「分階段開發」模式以發揮企業和人流之拉動作用；(iii)以「按實補價」減低北部都會區補地價資金成本；(iv)容許北部都會區土地業權人主動交回政府計劃徵收之土地，藉此抵銷其在該區原址換地所須繳付之金額；(v)引入快速審批制度，以降低工程成本並縮短工期; 及(vi)推行靈活批撥土地，推動企業落戶及投資，土地租期可⻑於7年。

北部都會區是香港經濟發展的新引擎，具有巨大經濟價值和發展潛力。圖示洪水橋╱厦村新發展區構想圖。

於洪⽔橋/廈村擁約231萬平方呎農地

恒地指出，就上述的行政措施，將留意細節，又表示扣除上述正進行原址換地申請之土地，現於洪⽔橋/廈村仍擁有約231萬平方呎之土地。

恒地亦表示，於2025年7⽉，政府宣佈收回土地以進行新田科技城(第⼀期) (第⼀批)及徵用三寶樹濕地保育公園(第⼀期)發展。扣除已被政府收回之土地，現於「北部都會區」新田仍擁有約580萬平方呎之土地。此外，於牛潭尾另有土地約450萬平方呎。