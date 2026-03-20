恒地紅磡首匯CHESTER首批50伙　入場一房單位　折實522.81萬元

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價20,988元。折實入場費由522.81萬元起，屬一房間隔。以折實平均呎價計，是次開價較對上一期THE HADDON首批上升8.9%。



首張價單提供50伙，實用面積由265至534平方呎。戶型涵蓋10伙一房、25伙兩房、15伙三房。扣除最高折扣10%後，折實售價由522.81萬元至1,239.3萬元，折實呎價18,882元至23,208元。

恒地今日公布第五期首匯CHESTER公布首張價單，林達民以「馬首是瞻價」。（黃祐樺攝）

入場單位為6樓H室，實用面積265平方呎，屬一房間隔，扣除最高折扣10%後，折實價522.81萬元。

預告將會加價加推

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民形容首張價單為「馬首是瞻價」，較項目第四期現樓售價低水約5%，預告會在首輪銷售之前，會提價加推一至兩張價單。項目即日對外開放示範單位，明日接受認購登記，下周展開首輪銷售。

第四期THE HADDON首批折實均價19,280元

參考必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯，於2022年6月份開價，首批提供68伙，折實平均呎價23,888元，最平折實售價由466.83萬元起，為面積202平方呎的開放式戶型；第二期必嘉坊．迎匯於2022年11月份開價，首批提供56伙，折實平均呎價21,238元，折實最平售價由458.82萬元起，為面積222平方呎的開放式戶型。

第三期GREENWICH於2023年7月開價，首批提供56伙，折實平均呎價18,928元，最平折實售價由367.83萬元起，為面積215平方呎的開放式戶型。第四期THE HADDON於2024年5月開價，首批提供92伙，折實平均呎價19,280元，最平折實售價由481.2萬元起，為面積262平方呎的一房戶型。