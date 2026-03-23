恒地啟德天瀧單日連沽5伙　套現逾1.9億　南首部署短期加推新單位

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧，於今日（23日）標售出5伙，套現逾1.92億元。而恒地旗下九龍城南首同日亦標售出一伙單位，套現633萬元。



恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下項目今日暫以招標形式售出6伙，套現近2億元。當中，啟德天瀧連沽5伙，套現逾1.92億元，包括1座29樓C室、2座25樓A室、3座10樓A室、5座3樓A室及6座26樓A室，實用面積635至1,382平方呎，成交價由1,539.87萬至4,882萬元，成交呎價由24,250至40,599元。

項目自現樓後累售219伙，連車位套現約88.7億元。全盤累售274伙，連車位合共套現約112.2億元。

啟德天瀧。（發展商提供）

南首5伙平台特色戶沽清 短期內加推

另外，九龍城南首最新售出3樓A8室，實用面積224平方呎，連528平方呎平台，成交價成交價633萬元，成交呎價28,259元。

南首早前推出的5伙連平台特色單位已全數沽出，套現約2,746萬元，將於短期内加推單位應市。該項目全盤至今累售276伙，佔全盤約88.2%，套現約14.5億元。

九龍城南首。（發展商提供）

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