恒地紅磡首匯提價2%加推50伙　暫收逾1000票　超額逾9倍

恒地（0012）旗下的紅磡重建項目MIDTOWN SOUTH（原稱必嘉坊）第五期首匯CHESTER，於昨日（23日）加推50伙，較首張價單提價約2%，折實入場價576萬元，折實呎價由19,148元起。另外，項目暫收逾1,000個認購登記，超額逾9倍。



是次加推的2號價單涉及50伙，實用面積由274至531平方呎，戶型涵蓋15伙一房、30伙兩房及5伙三房戶。該批單位定價由640.2萬至1,310.4萬元，呎價由21,276至27,245元。扣除最高10%優惠後，折實價約576萬至1,179萬元，折實呎價約19,148至24,520元，折實平均呎價21,498元，較首張價單提價約2%。

首匯是次加推較首張價單提價約2%。（發展商提供）

暫收逾1,000票 超額逾9倍

恒基物業代理有限公司董事及營業(一)部總經理林達民表示，項目暫收逾1,000個認購登記，超額逾9倍，展銷廳於周末兩日錄逾7,000人次參觀。

兩房單位廳房同向

項目同日亦公布主打兩房單位詳情，以23樓D單位為例，屬兩房連儲物室間隔，實用面積為406平方呎，層與層之間高度約3.3米。設計上，單位客廳及飯廳以長方形佈局，長約4.7米，可擺放約2.1米闊三座位梳化。客飯廳設以玻璃摺門連接至38平方呎的三合一露台，令客飯廳空間範圍延伸至戶外。同時，客飯廳及露台的朝向與兩間睡房一致，外望維港海景。