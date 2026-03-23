恒地去年基礎溢利減少38%至60.6億　派末期息76仙

恒地（0012）公布截至去年底止全年業績，股東應佔基礎溢利為60.63億元，按年減少38%；計及物業重估後公允價值虧損4.1億元，股東應佔溢利按年跌10%至56.53億元，派末期息76仙，按年減少41.5%，全年派息減少30%至126仙。



因戰事致經濟不明朗 為審慎理財建議減派息

恒地指出年內香港物業發展應佔營業額152.12億元，按年增加23%，應佔稅前溢利為15.66億元，按年減少66.3%。

公司指出，去年基礎盈利減少主要由於2024年因政府收回若干新界土地，以及出讓北⾓⼀項投資物業（即「港匯東」）之控股公司權益而帶來應佔收益合共約47.68億元；而去年因收地所帶來應佔收益僅為港幣5.99億元。在2024年來自政府收地的應佔稅前淨收益為33.2億元。

另外，公司指出在過去三周多，中東伊朗的戰爭帶來了許多經濟上的不明朗因素，所以儘管在近半年銷售住宅樓宇的進度理想，但為審慎理財起見，董事局建議減少派發末期股息。

恒地位於紅磡的住宅項目首匯CHESTER。

截至去年12月底，恒地於香港自佔合約銷售總額為192.71億元，按年增加71%。同時指出截至去年底，未入賬合約的自佔合約銷售額為109.26億元，當中88億元可隨物業交付予買家，於2026年入賬。

公司指出，於2026年計劃在香港推售8個項目，包括紅磡黃埔街8號及紅磡庇利街1號等，涉及2,902伙，應佔樓面面積為94.14萬平方呎。

在港擁有農地4050萬平方呎

恒地又指出，截至去年底自佔農地土地面積為4,050萬平方呎，當中2,410萬平方呎農地位於元朗區，1,240萬平方呎農地佔於北區。

香港租金收入增至69.16億元

收租物業方面，恒地指出年內在香港應佔租金總收入為69.16億元，按年增加1%，應佔稅前租金淨收入為48.72億元，按年減少1%。收租物業的出租率為93%，其中「The Henderson」出租率目前為95%。

公司亦指出，年內來自內地的物業發展營業額為31.48億元人民幣，按年跌58%，應佔稅前虧損2.31億元人民幣。來自內地租金收入按年跌13%至18.26億元人民幣，應佔稅前租金淨收入按年跌18%至13.04億元。

此外旗下恒基發展（0097）於年內股東應佔虧損6,700萬元，較2024年收窄，不派息。