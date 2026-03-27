私募信貸危機｜摩通推新私募信貸基金　允客戶每季贖回率7.5%

自去年下半年起，私募信貸市場成為投資者關注焦點，有個別資產管理公司對投資者贖回基金安排作出限制。《彭博》報道，摩根大通正籌備一隻投資於私募信貸的新基金，該基金將允許投資者每季度贖回比率為7.5%，並可能提供按月贖回機制。目前，這個規模達1.8萬億美元的市場正面臨前所未有的流動性緊張。



摩根大通公開與私募信貸基金（JPMorgan Public and Private CreditFund）本周在募集說明書中表示，「目前預計」提供每季度回購7.5%佔有率。但其正在向美國證券交易委員會（SEC）申請豁免，以便能夠按月進行回購，比例至少為2%。該基金為間隔基金（interval fund）。

圖為2021年6月28日，美國紐約證券交易所（NYSE）外的華爾街路牌。（Reuters）

這一舉措出台之際，許多大型私募信貸管理機構正將季度贖回比例上限設在5%，鎖住了本會流出的數十億美元資金。雖然間隔基金通常設計為允許5%至25%的季度贖回，但承諾允許7.5%的贖回比例相對罕見，而提供每月流動性的可能性則更為少見。

摩根大通發言人除文件披露內容外拒絕進一步置評。

新基金80%資產投資信貸領域

根據說明書，這隻新基金擬將至少80%的資產投資於信貸領域，其中「相當一部分」將配置於私募信貸，同時也會投資於公開交易的貸款。

過去兩年，多家私募信貸公司推出間隔基金，以繼續吸引零售投資者。與業務發展公司（BDC）不同，這類基金需提供定期流動性。