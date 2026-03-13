私募信貸危機｜贖回凍結如金融海嘯先兆？埃里安︰煤礦裡的金絲雀

美國知名經濟學家、安聯首席經濟顧問埃里安 (Mohamed El-Erian) 最新示警，美國私人信貸市場的流動性問題與贖回壓力，正醞釀一場「典型的傳染現象」，恐迫使投資者陷入「賣不掉想賣的，就只能賣能賣的」困境。



美國私人信貸流動贖回壓力醞釀「典型傳染現象」

他引述報導指出，摩根士丹利與Cliffwater近期已限制旗下私人信貸基金的贖回，成為最新案例。這類消息增加了所謂「ATM 情景」的風險，亦即投資者為籌集現金，被迫拋售其他基本面良好、甚至屬於不同資產類別的健康基金。

近幾個月，市場憂慮加劇。今年初，Blue Owl暫停一檔面向散戶的基金贖回，黑石集團和貝萊德等機構也面臨大量贖回請求。

華爾街人士擔心，此輪「贖回凍結」類似2008年金融危機先兆，埃里安更稱之為「煤礦裡的金絲雀」，富達基金資深經理 George Noble更直言「我們正在目睹一場金融危機即時上演」。

所謂「煤礦裡的金絲雀」（Canary in a coal mine）意指在危機或災害發生前，預先發出警訊的「早期預警指標」。因為金絲雀對一氧化碳等毒氣極度敏感，早期礦工帶其下礦坑，若鳥停止歌唱或死亡，礦工即知有毒氣而撤離。有關成語目前多引申為預測經濟、政治或氣候災害的先兆。

圖為2026年3月9日，在伊朗首都德黑蘭，民眾上街集會支持新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

油價飆升分散市場人士對私人信貸市場風險

埃里安又指出，私人信貸壓力、巨額AI支出及中東衝突是當前市場的主要風險。他認為，伊朗衝突及其引發的油價飆升，正分散市場對AI顛覆性影響及私人信貸風險的注意力。