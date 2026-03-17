私募信貸危機｜彭博︰金管局向私銀摸底　了解私募信貸風險規模

美國私募信貸市場成為近期市場人士焦點，部份基金公司對客身從私募信貸基金中設立贖回限制。亞洲區投資者對有關議題漸趨關注，《彭博》更引知情人士報道，香港金融管理局已向多間私人銀行摸底，以評估其私募信貸的風險規模。與此同時，多間私人銀行正在竭力安撫客戶的焦慮情緒。



據報道，香港和新加坡的私人銀行家接到高淨值客戶的緊急來電，以了解私募信貸市場，或要求贖回自己所持有的私募信貸產品。

報道指，黑石集團計劃以超過170億美元現金，收購湯森路透主要業務，若成事將會是湯森路透10年以來最大規模整合。（路透社）

黑石等在港星辦活動安排客戶與私銀銀行家會面

報道亦提及Blue Owl、黑石集團和KKR等多間國際資產管理公司已在香港和新加坡舉辦實際活動，包括輕鬆的酒會和正式的午餐會等，透過安排客戶與私人銀行家見面，安撫投資者的情緒。黑石集團還與部分散戶客戶舉行網上會議，並向他們保證，與同行相比，該公司對不良軟件資產的風險敞口規模有限，而且擁有充足的現金儲備來滿足贖回需求。

報道引述金管局一位代表指出，不對市場傳聞發表評論，黑石集團則拒絕置評。Blue Owl代表回應指，公司定期與全球各地的分銷合作夥伴和客戶進行溝通，是日常業務的一部分，又指亞洲是重要的增長市場，其全球平台上的機構投資者和私人財富投資者都有着強勁的需求。

2021年5月25日，美國投資管理公司貝萊德（Blackrock）位於紐約市曼哈頓區的總部外的標誌。（Reuters）

多間基金限制客戶贖回規模

隨着獲得私募信貸支持部分的美國和歐洲公司爆煲，不斷削弱投資者信心，國際投資管理公司貝萊德、黑石、Blue Owl Capital旗下的投資工具出現贖回潮。在客戶試圖提取遠超允許金額的資金後，摩根士丹利和Cliffwater LLC等公司限制各自數十億美元規模的私募信貸基金的贖回額。摩根大通下調資產組合中部分軟件相關貸款的價值之後，也限制向私募信貸基金發放部分貸款。