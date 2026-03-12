私募信貸危機│Cliffwater旗下基金遭遇投資者14%贖回申請

Cliffwater LLC旗艦私募信貸基金把第一季度贖回比例限制在7%，此前投資者試圖贖回約14%的佔有率，這是1.8萬億美元私募信貸市場上規模最大的贖回請求之一。

據彭博報道，股東周二向規模330億美元的Cliffwater Corporate Lending Fund提出了創紀錄的贖回申請。該基金是面向散戶投資者的第二大私募信貸平台，作為一只定期贖回基金，需按規定每季度回購基金佔有率。

據彭博新聞此前報導，該公司一直在討論是將贖回比例限定在5%還是7%，因預計贖回規模將超過後者。

該公司周三發信稱，7%的比例是「監管上限」。彭博見到的這封信由創始人兼執行長Stephen Nesbitt簽署，該公司一位發言人證實了信件內容。

Cliffwater做出這一決定之際，正值私募信貸基金面臨一波贖回潮，投資者對其貸款質量的擔憂日益加劇，尤其是對那些面臨人工智能威脅的軟件公司的貸款。儘管多數基金都儘量滿足投資者的現金需求，但貝萊德上周決定限制贖回，將其HPS Corporate Lending Fund的回購比例上限設定為5%，此前投資者要求贖回9.3%的佔有率。

Nesbitt在致股東的信中表示，Cliffwater基金的業績「依然強勁」。他強調該基金自2019年6月以來的年化回報率約9.4%，且「歷史數據顯示已實現虧損接近於零」。信中稱，該基金流動性占淨資產價值的比例為21%。

Nesbitt表示，該基金在新冠疫情期間曾准許7%的贖回申請，並在上季度同意投資者贖回5.3%的占有率。