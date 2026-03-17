私募信貸危機｜摩根士丹利料違約率將升至8%　軟件行業貸款遇挑戰

據彭博報道，摩根士丹利表示，隨著人工智能技術的進步不斷顛覆軟件行業，直接貸款的違約率將攀升至8%。

Joyce Jiang等分析師在周一的報告中表示，儘管人工智能帶來的顛覆性影響尚未對私募信貸基本面產生「實質性」影響，但軟件行業高企的槓桿率和即將到期的債務，可能將違約率推升至疫情以來的最高水平附近。

策略師寫道，「軟件貸款的信貸基本面面臨挑戰，其槓桿率最高，覆蓋率在主要行業中最低。」他們補充說，雖然公共和私募貸款市場的違約率有所下降，但隨著人工智能顛覆性變革的展開，違約率只會進一步攀升。

近幾個月來，全球信貸市場承壓，投資者正在評估人工智能將如何擾亂軟件公司的收入來源。過去十年，另類資產管理公司大量湧入軟件公司，看中的是其可預測的收益和更高的利潤率。

摩根士丹利表示，軟件是商業發展公司投資組合中最大的行業，敞口約為26%。策略師們表示，將中端市場貸款證券化的私募信貸擔保貸款憑證(PCCLO)對軟件的敞口為19%，其中許多貸款即將到期。

策略師引述PitchBook的數據稱，軟件貸款的到期日「集中在前期」，其中11%的此類貸款將於2027年到期，另有20%將於2028年到期。