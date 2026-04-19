伊朗戰事　油魔嚇窒侵侵　中國笑住做贏家│財經拆局

一場戰爭，足以改變環球經濟格局。美國及以色列在今年 2 月底聯手攻擊伊朗，導致包括最高領袖哈梅內伊在內的多名伊朗軍政高層死亡。不過，隨著新的人事任命，伊朗政權運作未見受影響，其革命衛隊更宣布封鎖能源及航運進出要道﹕霍爾木茲海峽。此舉導致包括中遠在內的多間航運公司，被迫停止波斯灣一帶的航運，直接衝擊全球能源供應及商品貿易。

受此動盪影響，油價一度急升至逼近每桶120美元，全球經濟前景頓時蒙上了一層陰影。



H2線。（觀光城巴網站圖片）

戰爭推高油價 各行各業臨衝擊

香港多個行業亦受到衝擊，為了緩衝油價上升帶來的成本壓力，國泰等多間航空公司接連宣布上調燃油附加費，累計加幅已超過1.7倍。

與此同時，政府為了緩解巴士等公共交通行業面臨的營運困難，宣布截至今年6月，將減免隧道費50%，並向營運商及司機就每公升柴油提供3元的現金補貼。

在宏觀經濟方面，國際貨幣基金會（IMF）受今次戰事影響，將全球經濟增長預測下調至3.1%；亞洲開發銀行亦指出，今年亞太區內的經濟增長將放緩至5.1%，同時預測通脹率將升至3.6%。

由此可見，這場戰事不僅導致中東地區陷入戰亂、死傷枕藉，更沈重打擊了全球經濟前景，甚至衝擊環球金融市場。雖然多個國家在此局勢下淪為輸家，但事物總有兩面，今次戰事中仍有兩大「贏家」：其一是美國，另一個則是中國。

由經濟到市場 一場戰爭的衝擊

戰事爆發以來，霍爾木茲海峽處於被封鎖邊緣，僅有少數商船能通過有關航道。由於伊拉克及科威特等位於波斯灣內的產油國，其生產的原油需要取道霍爾木茲海峽運往日本及韓國等亞洲各國，當商船難以通過該海峽時，便刺激油價大幅急升三成至逾百美元，直接衝擊相關國家或地區的經濟發展。

日本及韓國股市因此一度大幅下跌，其中韓國股市在今年3月3日（即戰爭開始不久），單日下挫12%，並一度觸發熔斷機制，反映出能源供應問題直接打擊了投資者信心。此外，投資者擔心通脹升溫，導致美國聯儲局年內難以重啟減息；在減息憧憬可能落空的情況下，香港股市同樣受到波及，恒生指數在整個3月份累計下跌1,842點或 6.9%。據《彭博》於3月底的報道，截至今年3月底，戰爭已促使環球股市市值蒸發了14萬億美元。

多元市場的連鎖反應

除了股市外，貴金屬、債市及匯市同樣受到衝擊：

貴金屬： 黃金價格在3月初時一度跌穿4,100美元。

匯市： 投資者將資金轉入具避險功能的美元，推動美匯指數重上100大關。因此，包括韓圜在內的多種貨幣均面臨沽壓，韓圜兌1美元不僅失守1,500大關，更跌至2009年以來的低位。

債市： 作為市場參考指標的10年期美國國債孳息率，在戰事爆發前處於4厘以下，但在美國總統特朗普宣布要求伊朗達成協議的前夕，曾高見4.44厘，反映出一向被視為接近零風險的美國國債，同樣面臨被投資者拋售的壓力。有統計指出，截至上月下旬，戰事已導致債市蒸發了2.5萬億美元，可謂一石激起千重浪。

其後，美國及伊朗兩國在特朗普公布的協議「死線」前夕，宣布停火兩周，讓雙方有時間磋商協議。期間商船獲准在霍爾木茲海峽航行，消息公布後，油價大跌逾10%並回落至 100美元以下。環球股市及匯市隨即上揚，跌勢較深的韓國股市亦於4月8日單日急升7%。

美伊協議能否訂立 決定油價往後走向

雖然美伊雙方暫時停火，但是外界一直對於雙方能否最終達成協議抱有疑問。雙方於4月11日經過約21小時談判後，負責今次談判的美國副總統萬斯宣布，未能達成協議兼且會返國；美軍更從上周一（13日）上午開始，封鎖伊朗所有港口。其後再有新進展，特朗普於周一指出接獲伊朗一方來電，對方表示希望達成協議，並且於上周二（14日）暗示，美伊雙方將會重返談判桌，消息讓投資者緊張情緒再次舒緩，但卻反映出事態發展充滿變數。

早於談判開始前，BOK Financial Securities的交易高級副總裁Dennis Kissler就曾指出，事情仍未結束；他同時強調，需要看到海峽完全暢通無阻，WTI原油價格才能觸及每桶 80 美元左右的低位，但他認為這種情況不會在未來兩周內發生。

另一間投資銀行高盛的分析師亦指出，仍然預期油價面臨偏向上行的風險。高盛的基本預期是：從上周末開始，經由海峽的能源運輸量將開始逐漸增加，隨後波斯灣原油出口量，將在一個月內逐步恢復至戰前水平。在這種情況下，布蘭特期油在今年第三季的均價預計為每桶 82 美元，第四季均價則為 80 美元。不過高盛亦警告，若果霍爾木茲海峽再度關閉多1個月，布蘭特期油今年的平均價格將超過每桶100美元。

Enverus石油天然氣分析師Carl Larry表示，每一日都充滿變數，但在虛幻變成現實之前，油價在90美元看起來是一個穩固的底部。

中美關係：圖為2011年1月17日，北京一間國際酒店前方懸掛着中、美兩國國旗。（Reuters）

俄國暫無需臨制裁 美中兩國成戰事最大贏家

戰事爆發以來，多國經濟飽受能源價格高企的衝擊，無疑是這場局勢中的輸家；然而，亦有不少國家在衝突中獲益，俄羅斯便是其中之一。自2022年2月入侵烏克蘭後，俄羅斯遭到美國及歐盟等多國制裁。特朗普曾指出，若有國家向俄國購買石油，便會遭受「二級制裁」，即向美國出口的貨品將面臨更高關稅。然而，伊朗戰事爆發導致油價急升，促使美國政府宣布對已裝載石油、並已在海上航行的俄國油輪臨時解除制裁，讓俄羅斯得以意外獲得巨額石油收益。

美國：能源與金融的雙重獲利

當然，俄羅斯並非最大贏家，真正的贏家是中國與美國。作為能源淨出口國，美國直接受惠於油價攀升，當地能源股全面走強；日本首相高市早苗日前更表示，將增加向美國購買石油。

據傑富瑞全球經濟學家莫希特·庫馬爾（Mohit Kumar）指出，中東衝突令各方得失各異，而美國經濟受油氣價格上漲的衝擊最小。同時，戰事引發資金避險需求，資金轉入美元穩定其匯價；另一方面，阿聯酋等中東國家在遭到伊朗攻擊後，反而加強了與美國的聯繫，進一步鞏固了美國與盟友間的關係。

中國：清潔能源轉型與人民幣崛起

至於中國，其影響力則體現在外交與能源結構兩方面。中國在戰事中扮演居中斡旋的角色，贏得國際尊重；更重要的是，作為全球最大的清潔能源生產國，中國能協助各國擺脫對中東石油的依賴。德意志銀行私人銀行部門新興市場投資總監鄧智傑指出，中國處於獨特位置，可協助日本、韓國與印度等國在急於尋求能源多元化時，提供轉型所需的設備。

巴克萊銀行首席中國經濟學家常健亦補充，過去十年的再生能源建設，已顯著降低中國對能源衝擊的敏感度，石油與天然氣在中國發電中僅扮演次要角色。

石油美元體系的動搖

另一方面，戰事亦可能有助於提升人民幣的地位。德意志銀行的報告指出，中東石油一直是「石油美元」主導全球貿易的關鍵，但特朗普對伊朗發動的戰爭，可能為人民幣的崛起打開大門，削弱美元數十年來的主導權，甚至促使「石油人民幣」體系應運而生。

報告總結，如果中東局勢導致石油美元體系的裂痕進一步惡化，美元作為世界儲備貨幣的地位將面臨明顯影響。一個在國防和能源上更自給自足的世界，也將是一個減少美元儲備的世界。事實上，當前的衝突可能正是對石油美元體系的一場「完美風暴」。