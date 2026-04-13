伊朗局勢｜高盛稱美股臨地緣政治衝擊下終極考驗　買入信號未確立

美國及伊朗經過談判後仍未達成協議，美軍從美國東部時間周一（13日）上午10時，封鎖伊朗港口，促使油價再次重穿100美元。高盛全球銀行與市場部門策略師Shreeti Kapa發表題為《股票——最終決戰》（Equities - The Final Battle）研究報告，警告美股正面臨一場由地緣政治衝突主導的「終極考驗」，並強調在局勢徹底解決前，當前風險回報比極不理想，真正買入信號尚未確立。



報告指出，中東衝突期間，標普500指數一度自高點回落約9%，但停火消息傳出後數日內幾乎收復全部失地，這一走勢與歷史上地緣政治衝擊的平均表現高度吻合，過去類似事件通常導致標普500指數下跌約8%，持續時間約18天。

2026年4月12日，一艘油輪停靠在阿曼穆桑達姆省（Musandam）外海的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）。（Reuters）

海峽主導權屬誰成判斷衝突走向終極信號

不過，高盛強調，在正式協議達成之前，市場快速回升至接近歷史高位的趨勢，缺乏實質買盤支持，技術性資金流向雖暫時有利，卻無法掩蓋隱含的脆弱性。

報告將霍爾木茲海峽視為判斷衝突走向的「終極信號」。Shreeti Kapa援引歷史案例指出，無論1956年蘇伊士運河危機、二戰期間對馬六甲海峽的控制，抑或1980年代的油輪戰爭，從未有任何一方單憑封鎖或佔領關鍵航道就達成戰略目標，同時指出真正的贏家，並非擁有最強海軍或地理優勢的一方，而是最能有效管理衝突升級、並獲得依賴該航道主要大國默許的一方。在目前情勢下，印度、日本與南韓等霍爾木茲海峽原油最大進口國的立場，將直接影響封鎖行動的持續性與伊朗的戰略空間。

料最具耐性投資者成終極贏家

高盛又指出，儘管大市距歷史高位僅一步之遙，但是該行追蹤的長期增長股組合仍較2025年高位下跌逾20%；但非軟件類增長股的估值已接近十年區間低位，預期收入增速更是標普500指數成分股的三倍。

該行認為在當前宏觀經濟溫和增長的背景下，正為具耐心的投資者創造潛在買入機會，強調在霍爾木茲局勢明朗之前，最有耐心的投資者，才可能是最終的獲勝者。