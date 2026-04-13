伊朗局勢｜景順料周初風險資產再承壓　惟月底前市況漸好轉機會高

中東局勢持續緊張，景順全球研究主管Benjamin Jones表示，儘管中東武裝衝突已有所降溫，但降級幅度及貿易流通何時恢復仍欠明朗，從經濟角度來看，整體仍大致維持現狀，預期周初風險資產將再度承壓，油價亦可能上行。然而，在4月底前，整體市況逐步改善的機會仍然較高。



Benjamin Jones表示，中東局勢最新變化出現耐人尋味的轉變，美國現時似乎成為限制船隻通過霍爾木茲海峽的一方。美國總統特朗普威脅將對該海峽實施封鎖，美方官員指出原因在於伊朗核計劃的前景未見進展。與此同時，以色列繼續襲擊黎巴嫩境內與真主黨有關的目標，而伊朗則強調停火協議範圍同樣涵蓋黎巴嫩。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），一名男子騎着電單車經過路邊豎立的廣告牌，巴基斯坦正準備歡迎美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

當局勢緩和市場或重返戰前趨勢

景順表示，市場對某種形式「和平紅利」的憧憬，令上周三及周四市況出現非常正面的反應。3月份受創最重的板塊反彈最為顯著，美元亦告轉弱，指這印證其觀點：一旦緊張局勢緩和，市場很可能重返衝突前的既有趨勢，即非美國市場跑贏大市，美元走弱。因此，維持中期看法不變。

市場預期歐洲央行及英倫銀行仍會加息，但預期加息次數少於3月底時的預測。未來數月通脹數據或繼續走高，正如上周美國通脹數據所顯示的狀況，繼續認為除非通脹預期顯著上升，否則各國央行不會啟動新一輪加息。至今為止，通脹預期仍處於其所界定的央行「舒適區」內。

後市關注方面，景順表示儘管武裝衝突已降溫，但降級幅度以及貿易流通何時恢復仍欠明朗，從經濟角度來看，整體仍大致維持現狀。更關鍵的是東西向的數據。若停火破裂，或伊朗選擇恢復軍事行動，航運公司是否會主動進入波斯灣並冒著被困的風險？指在經濟及金融市場層面，這將是未來最需要關注的因素。

預期美元將走弱

景順表示，過去一周的表現顯示，過度防守的部署未必有利於投資組合，而風險資產在利好消息刺激下仍具反彈潛力。因此，仍認為應對策略是保持審慎，同時繼續參與市場，而非過度堅持單一觀點。

展望今年餘下時間，仍較為看好非美國市場，並預期美元走弱，但過程料未必一帆風順。