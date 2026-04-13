美國伊朗停火談判：攪動和平的四方盤算　長久僵持或準備決戰？

4月7日最後通牒倒數前夕，中東戰火突然峰迴路轉：美國伊朗宣布接受巴基斯坦斡旋，開始為期兩周的暫時停火。

平心而論，這種轉折雖然出人意料，卻也不是完全無跡可尋。因為早在3月中旬，伊朗就已提出各種版本的停戰條件，特朗普更是反覆強調雙方「存在對話」，即便這種說法曾被伊朗嘲笑是「美國自己與自己談判」，但從當下最新發展來看，特朗普的放話也不全是空穴來風。

顯然，在破壞規模持續擴大、霍爾木茲危機反覆發酵、特朗普即將訪華的背景下，美國與伊朗其實都有「中場休息」的現實需求。正因如此，巴基斯坦才能穿梭其間反覆斡旋，先是在3月31日與中國共同發表五點倡議，又在4月5日提出45天的兩階段停火框架，最後也終於在7日促成美伊點頭，並在11日主持停火談判。

只是，從談判主力圍繞美國副總統萬斯（JD Vance）、特朗普特使威特科夫（Steve Witkoff）、伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）、議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）來看，當前停火其實更多是美國MAGA派有意抽身、特朗普企圖政治止損、伊朗溫和派希望休養的勉強交集，而非交戰各方的一致共識。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡，由伊朗議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf，右二）和外長阿拉格齊（Abbas Araghchi，左二）率領的伊朗代表團受到巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir，左一）和外長達爾（Mohammad Ishaq Dar，右一）的歡迎。巴基斯坦正準備接待美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

這或許就解釋了，為何美伊停火談判當下，以色列對黎巴嫩的空襲仍在繼續、伊朗也沒有第一時間停止對海灣的無人機襲擊，甚至談判過程還充斥各種自說自話與底線試探，包括所謂伊朗「10點方案」其實版本眾多、伊朗海外資產是否解凍風向不一、沙特已經要求巴基斯坦為戰爭升級做準備，美國更是在12日直接宣布封鎖霍爾木茲海峽、清除水雷，嘗試在談判桌外奪回戰場主動。

歸根結柢，從戰前對峙到當下「中場休息」，衝突四方的危險拉扯其實從未終結，只是停火之後變得相對隱晦：美國依舊持續外交談判與軍事升級的兩手準備、以色列還是想在配合美國之餘繼續戰爭、伊朗同樣上演溫和與強硬的戰略撕裂、海灣則在降溫與加壓的身分間反覆游移。

而這種四方互動模式，其實就是「囚徒困境」（Prisoner's Dilemma）的「重複博弈」（Repeated Game），也就是不開戰的均衡雖可能成形，卻因衝突四方都有不合作誘因、且已各自「犯規」多次，所以導致停火前景的晦暗不明，尤其是在11日美伊談判沒有達成協議，美國開始轉向軍事施壓的背景下。

因此，決定眼下停火能否持續、以及用什麼方式持續的，或許不是問題有無解決、衝突結構是否瓦解，而是身處其中的戰爭四方，究竟擁有多少談判籌碼與迴旋空間，能讓局勢形成低烈度、甚至是無衝突的新均衡，而不是走向戰爭動盪的無盡升級。

圖為2026年4月12日，美國副總統萬斯（右）、特朗普女婿庫什納（左一）、中東特使威特科夫（左二）於伊斯蘭堡會見傳媒，講述與伊朗談判結果。（Reuters）

以色列：繼續戰爭就能實現和平？

首先是四方之中戰意最強的以色列。

毫無疑問，有別於美國、伊朗、海灣國家的海峽糾葛，以色列的戰爭議程明顯自成一格，那就是即便國土被導彈不斷襲擊，也要不計成本根除伊朗威脅；就算政權更迭暫時「此路不通」，也要盡可能通過戰爭推遲伊朗核發展、摧毀導彈計畫、削弱「抵抗軸心」（Axis of Resistance），同時激化海灣阿拉伯國家與伊朗的地緣對峙。

而這種鋪天蓋地的全方位壓制，其實還是源自以色列的過往邏輯，只是程度更加升級。例如削弱「抵抗軸心」，就與以色列長期對加沙的「割草」策略、對伊朗革命衛隊（IRGC）的狙殺、與黎巴嫩真主黨的低烈度衝突相呼應；其他還包括暗殺伊朗核科學家、阻止美國與伊朗達成核協議，以及利用《亞伯拉罕協議》（Abraham Accords）壯大自己、擠壓伊朗的區域影響力。

如果用西洋棋策略來比擬，這種操作其實就像「西班牙開局」（Ruy Lopez、Spanish Opening），也就是運用地緣布局、先發制人與陣地戰，確保自己能夠維持長期的先手優勢，同時對伊朗形成戰略壓制。

不過從後續發展來看，以色列的「西班牙開局」雖然有助拉長與伊朗的博弈回合，導致雙方反覆上演低烈度的「囚徒困境」，卻沒有徹底根除風險，也就是2023年10月的「阿克薩洪水行動」：在伊朗策應下，大量哈馬斯滲入以色列殺害平民、擄走人質，觸發後續慘絕人寰的加沙戰爭。

從哈馬斯的視角出發，這是爭取巴勒斯坦民族解放、襲奪西岸巴勒斯坦政府能量的地緣豪賭；由伊朗的戰略思路推演，這是阻止以色列與沙特建交的關鍵一步；不過從特拉維夫的立場來看，這毫無疑問是伊朗與哈馬斯的嚴重「犯規」，是對長期均衡的直接背叛。

結果，以色列也從加沙戰爭開始，觸發重覆博弈下的「冷酷戰略」（Grim Trigger）模式，也就是為了懲罰伊朗在2023年「不講武德」，以色列同樣在後續所有博弈拒絕合作、反覆跨越紅線，包括化加沙為人間煉獄、先後入侵黎巴嫩與敘利亞，以及在2025年6月與伊朗爆發「十二日戰爭」，再來就是2026年2月的美以對伊朗戰爭，以及3月以色列對黎巴嫩的再度開戰。

簡單來說，以色列因為伊朗一次「犯規」，已經直接在後續所有回合選擇懲罰。如果用西洋棋來比擬，就是不論雙方對弈多久，以色列在每盤棋都拒絕和棋。當然，這種瘋狂作法必然面臨的挑戰，就是盟友美國的戰略撤退。

2026年3月30日，黎巴嫩南部的以黎邊境附近，一名以色列士兵一邊在軍車旁走動，一邊做手勢。 （Reuters）

畢竟，伊朗或許是以色列最直接的國家安全威脅，對美國來說卻未必如此，尤其是在美國曾經深陷阿富汗與伊拉克泥淖、華盛頓目前有意聚焦印太的背景下，重返中東戰場不只分散戰略重心，也必然面臨民意挑戰。這點從美國持續斡旋加沙停火、在「十二日戰爭」後期強硬控場，到當下希望能對伊朗「速戰速決」，基本都是一以貫之。

顯然，以色列雖然能把美國綁上戰車，卻也必然面臨美國的跳車掙扎。但這依舊很難迫使以色列停下戰爭，原因除了內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出於選舉與司法案件考量，有繼續戰爭的政治需求外，也是因為以色列經歷加沙戰爭已經成形的戰略慣性：不論其他玩家如何表現，以色列只想竭力奪取伊朗手中籌碼，也就是用更加激烈的「西班牙開局」，來扼殺伊朗未來的復甦可能。

因此面對美國眼下逐漸「TACO」，以色列便也愈發跨越紅線，包括持續斬首伊朗軍政高層、打擊伊朗油槽與氣田，以及堅持不肯停下對黎巴嫩的戰爭，目的就是驅動戰爭持續升級，迫使停火談判陷入僵局。

只是，隨著美以戰略分歧持續擴大，美國跳車恐怕還是機率較高的發展，差別只是所需時間長短。不過即便如此，以色列面對戰爭也不是毫無收穫。因為從2023年的地緣亂局開始，以色列就已逐漸推進削弱伊朗的戰略目標，包括推遲核計畫、弱化真主黨與哈馬斯等「抵抗軸心」板塊，即便伊朗威脅始終沒有根除，以色列都已經在反覆升級戰爭的過程中，取得極大的犯規特權。甚至可以這麼說，即便這場戰爭最後實現停火，以色列對於加沙、甚至黎巴嫩與敘利亞的「割草」，恐怕都會持續進行。

當然，這種做法或許有助短期安全，卻不保證鞏固長遠和平。不過在以色列的一貫認知內，繼續戰爭就能實現和平，過去對阿拉伯國家如此，眼下應對伊朗威脅亦然，這或許就是特拉維夫何以選擇「西班牙開局」、採取「冷酷戰略」、並且始終抗拒停火談判的最直接動機。

2026年3月19日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷舉行記者會。（Reuters）

海灣國家：維持中立已不足以確保安全？

再來是立場轉趨強硬的海灣阿拉伯國家。

基本上，海灣六國與伊朗的近年博弈始於「阿拉伯之春」爆發後，伊朗「抵抗軸心」對於敘利亞、也門戰場的持續滲透，直接觸發與沙特對峙的猛然升級：2015年沙特率領海灣各國發兵也門，企圖削弱伊朗支持的胡塞武裝；2017年，沙特聯合巴林、阿聯酋、埃及等盟國，集體對海灣六國中最親伊朗的卡塔爾進行外交封鎖。

顯然，沙特認為伊朗「抵抗軸心」擴張等同「犯規」，並也因此訴諸軍事與外交懲罰。

不過隨著介入也門戰果有限、卡塔爾立場依舊故我，戰略受挫的沙特最終還是選擇唾面自乾，接受伊朗擴張有成的既定現實，並且開始一系列外交止損，包括在2021年與卡塔爾復交、在2023年3月與伊朗復交、在4月與敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政權恢復互動，目的就是脫離地緣對峙情境，專心聚焦「2030願景」的產業改革進程。

基本上博弈發展到這個節點，海灣六國已在沙特主導之下，經形成西洋棋策略中的「倫敦系統」（London System）開局，也就是主打低風險的中立策略，竭力維持內部穩定、避免捲入陣地混戰，海灣也由此迎來和解春天。

可是從後續發展來看，這一策略和並沒有持續太久，因為2023年10月的「阿克薩洪水行動」再度催化變局：貫穿「抵抗軸心」的代理人衝突不只燒回伊朗本土，也逐漸波及鄰近伊朗的海灣國家，斡旋停火卡塔爾更是遭到伊朗、以色列的先後打擊。

這就暴露海灣六國的尷尬處境：伴隨美國持續撤出中東，各國面對伊朗威脅獨木難支，只能選擇外交緩和或積極修好；但當美國以色列與伊朗衝突升溫，各國又無法真正免於池魚之殃，於是就會面臨選邊難題。

而也正是在這種情境變化下，已與伊朗和解的沙特選擇偷偷「犯規」：表面勸說美國不要動武，私下卻積極遊說「要打趁現在」。顯然，這是海灣六國面對「後加沙戰爭」情境的第一道裂縫；之後隨著伊朗戰爭爆發，伊朗開始掃射海灣的美軍基地、飯店機場、能源設施乃至海水淡化廠，「倫敦系統」的根基便也逐漸動搖。

沙伊復交・沙伊關係：伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

例如戰前遊說美國動武的沙特，當下基本已經在為升級做準備，除了同意美軍使用法赫德國王空軍基地外，也依據聯合防禦條約要求巴基斯坦軍隊與戰機前來部署；承受伊朗最多導彈與無人機攻擊的阿聯酋，更是最早喊出「打通海峽」的海灣國家，並稱自己願意加入美國領導的軍事行動；巴林則代表海灣國家在聯合國提出「恢復霍爾木茲海峽航行安全決議草案」，要最大程度對伊朗進行國際施壓；卡塔爾則基本放棄持續多年的中立政策，在戰爭期間擊落伊朗軍機。

顯然，從海灣國家的視角出發，不論這場戰爭爆發的原因是什麼，伊朗採取的大規模報復都已劇烈衝擊海灣現狀、是遠超過往的嚴重「犯規」，德黑蘭也因此成為各國眼中的最大安全威脅，曾經的「倫敦系統」也就自然沒有維繫必要。

而這種傾向必然影響會當前停火談判。例如曾經斡旋美伊核問題的阿曼，當下基本不敢回應伊朗所謂「共管海峽」提案；科威特與卡塔爾更是呼籲伊朗停止動員「抵抗軸心」，並且提出索償；沙特、巴林與阿聯酋則採取最強硬姿態，沙特已在協調與巴基斯坦的聯合軍事行動，巴林主張停戰協議必須包括伊朗去核、停止動員「抵抗軸心」，阿聯酋同樣表示限制伊朗導彈與核計畫的方案刻不容緩。

可以這麼說，隨著戰爭時間拉長、破壞規模擴大，海灣整體立場已從曾經的「倫敦系統」逐漸靠向以色列的「西班牙開局」，只是還不到觸發「冷酷戰略」的反覆懲罰程度，而是依舊保有合作與談判空間。

換句話說，海灣其實是當下談判的關鍵擺動主體。如果各國選擇停在防空協同、能源韌性、保險協調、護航支撐與外交施壓層面，戰爭就可能維持在高風險但可管理的衝突框架內；但如果海灣當中有任何一國轉為主動打擊，不論是參與對伊作戰或全面開放前沿作戰支援，衝突就可能從有限戰爭炸裂為海灣大戰。而這種結果除了以色列極度樂見外，恐怕對美伊雙方來說，都是風險與不確定性更高的危險發展。

但無論如何，海灣國家逐漸升高的嚇阻、甚至加入美以軍事行動傾向，都必然會被當前的談判雙方納入考量，例如伊朗恐怕就要心裡有數，一旦與美國爆發大戰，海灣國家不僅不會站在自己這邊，還有可能成為軍事進攻跳板。

最後，就算海灣決戰沒有爆發、衝突也以停火僵持收場，海灣國家的立場也恐怕很難重回「倫敦系統」，而是可能走向更加強硬的防禦協同，因為伊朗這次「犯規」已讓各國形成新認知：不論戰爭為何爆發，維持中立都不足以確保安全。當然，海灣還不至於成為下一個以色列，但在各國的集體安全認知上，伊朗恐怕會是比以色列更主要、且直接的安全威脅。

4月11日，沙特財長賈丹（Muhammad bin Abdullah Al-Jadaan）訪問伊斯蘭堡期間，亦與巴國總理謝里夫（Shehbaz Sharif），陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）及外長達爾（Ishaq Dar）舉行重要會晤。（巴基斯坦政府X）

美國：慣性「犯規」能不能解決伊朗問題？

接著是始終在做兩手準備、企圖外交軍事雙管齊下的美國。

整體來看，這種操作其實就是對於美伊談判的反覆「犯規」，也是特朗普從第一次執政起反覆進行的大膽實驗：除了外交包圍與長期制裁，軍事行動會不會更有助解決橫跨核計畫、「抵抗軸心」與導彈計畫的「伊朗問題」？

於是，特朗普先是在2018年單邊退出伊朗核協議（JCPOA）、在2020年狙殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），接著又在2025年與伊朗進行核協議談判時，允許以色列跨境打擊伊朗核設施，並在2026年故技重施，也就是在阿曼斡旋美伊核談判取得進展後，協同以色列發起對伊戰爭，直接斬首大量伊朗軍政高層，大規模摧毀軍事與民用設施，包括在停火談判當下忽然宣布封鎖海峽，其實也是類似操作的再次變體。

不過從結果來看，這種慣性「犯規」的效果其實相當複雜。因為如果聚焦軍事行動本身，其實除了削弱伊朗、清除高層外，也必然推升強硬派話語權，導致伊朗傾向以牙還牙、拒絕與美國談判；但特朗普這種擺明不怕「犯規」的做法，再搭配長期制裁的極限施壓、忽然出現的談判邀請，其實也會強化伊朗溫和派「要談趁現在」的心理，畢竟沒有人能夠確定美國下次「犯規」的方式與規模，是否還在伊朗可以承受的範圍內。

如果用西洋棋來比擬，特朗普對於溫和派的「犯規」威脅與談判邀約，其實就是典型的「后翼棄兵」（Queen's Gambit）策略，也就是為了掌握主動而進行暫時性的策略犧牲。用在美伊談判的情境，就是藉由持續加壓下的轉瞬放鬆，誘使伊朗進行讓步或達成美國想要的「全面解決方案」。

因此整體來看，特朗普的危險操作收效如何，其實還是回歸伊朗內部的溫和與強硬博弈，也就是如果溫和派始終保有一定話語權，那麼自我克制、不放棄談判，就會是伊朗整體的戰略姿態；但如果強硬派的政治能量大幅拉升，那麼升級報復、拒絕讓步，就會是伊朗外顯的行為模式。

而毫無疑問，特朗普直到2026年前的「犯規」操作，其實都沒有嚴重破壞伊朗的內部平衡，因為即便美伊關係持續惡化、加沙戰爭已經爆發，伊朗也始終沒有關上談判大門，且已準備在核計畫與濃縮鈾上有所讓步，換取美國解除部分制裁。

2026年4月10日，巴基斯坦伊斯蘭堡（Islamabad），一名男子騎着電單車經過路邊豎立的廣告牌，巴基斯坦正準備歡迎美國和伊朗舉行和平談判。（Reuters）

可是2026年的戰爭無疑反噬了前述局面：在以色列大力鼓吹、美國鷹派全面響應的背景下，美以行動已經走向政權更迭的極端操作，整個伊朗政府從而進入生存模式，革命衛隊的角色也因此顯著提升，不僅強勢主導資歷不足的穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）繼任最高領袖，也大膽打出封鎖海峽、報復海灣這兩個高風險牌組，為的就是利用美國民意不支持久戰、期中選舉將至的政治軟肋，反向提出條件對美要價，包括解除制裁、強迫以色列在黎巴嫩停火、賠償伊朗戰爭損失、保證永不侵略伊朗，更重要的是，承認伊朗對霍爾穆茲海峽的管轄與收費體系。

顯然，特朗普的慣性「犯規」在這次踢到鐵板，因為革命衛隊顯然也想有樣學樣，把在霍爾穆茲海峽的「犯規」常態化，既能藉此增加收入，也要在濃縮鈾外新增可用籌碼。到頭來，這場戰爭不僅沒有緩解伊朗問題，還讓情況變得更複雜。

不過即便如此，特朗普也還是沒有放棄在過程當中操作「后翼棄兵」，例如一面威脅摧毀伊朗能源設施與電廠、放話派出地面部隊奪島，同時又把最後通牒一延再延。當然，這種操作的必然代價，就是導致美國顏面掃地，不過從結果來看，其實也不能說毫無效果，因為伊朗最終還是在4月7日同意進行停火談判。

而這就要回到美伊博弈的既定結構，那就是在美國與伊朗的不對稱博弈中，美國因為自身軍事與經濟優勢，始終是更有「犯規」本錢的一方。正如伊朗這次即便手握霍爾木茲牌、也持續掃射海灣國家，卻迴避不了主要戰場是在本土的現實。說得更直接，伊朗或許能夠持續不對稱作戰，卻也必然要以國力耗損、對外關係惡化為代價，包括封鎖霍爾木茲海峽可能引發國際介入、打擊海灣已經促使各國轉趨強硬。

以上種種，其實都會削弱強硬派的冒險空間，導致一度失控的局面逐漸重返戰前均衡：在強硬派主政可能觸發更大危機的背景下，溫和派因此取得談判能量，勉強與美國達成4月暫時停火，來為衝突發展爭取「中場休息」甚至「下場台階」。

美國副總統萬斯2026年4月11日抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，準備出席與伊朗的談判（Pool via REUTERS）

只是即便如此，美國也已不能再堅持「全面解決方案」。例如這次暫時停火，就明顯是對過去加沙戰爭的方法復刻：先嘗試凍結衝突，再碰觸艱難議題。於加沙是緩解人道危機重於巴勒斯坦建國、解除哈馬斯武裝、要求以色列全面撤軍；這次則是迴避導彈計畫與「抵抗軸心」（Axis of Resistance），先聚焦重開海峽、重返核協議談判桌。

因此，即便美國一度在3月底提出條件嚴苛的「十五點方案」，滿足以色列議程、訴諸伊朗問題的一勞永逸，包括徹底去核、限制導彈射程、停止支援「抵抗軸心」、開放霍爾木茲海峽，換取美國解除對伊制裁，但在這次巴基斯坦談判中，美國其實只聚焦海峽與核問題兩大領域。

不過即便如此，談判還是進行得無比艱辛，因為伊朗溫和派即便能夠爭取停火協商，卻顯然不具主導議程的政治能量，所以無法在海峽與核問題上做出太多讓步，這就導致美國威脅「封鎖海峽」再次加壓，意圖迫使伊朗棄用霍爾木茲籌碼，同時藉由削減伊朗石油出口，持續掏空伊朗的戰爭能量。

顯然，在談判僵持的背景下，特朗普選擇再度「犯規」，而這就會導致情境重回伊朗溫和派與強硬派的內部博弈。

如果強硬派再次取得優勢，國家也還有軍事與經濟餘力，那麼伊朗其實可能拒絕讓步，並且反手打出「胡塞封鎖曼德海峽」這張牌，導致油價與局勢再度升溫，美國也可能撕毀停火繼續攻擊，又或是放棄對不現實談判條件的堅持。

但如果伊朗經濟已經不容樂觀，溫和派因此得到更大談判空間，那麼伊朗就可能在止戰休養的考量下，面對美國進行更多讓步，雙方或許能夠達成開放海峽、甚至涉及核計畫的停火協議，那麼特朗普的「后翼棄兵」策略便算操作成功。

只是即便如此，這對美國來說還是一場成本過高的軍事行動、不夠體面的戰術脫身，並且暴露長期潛在的巨大風險：只要以色列與伊朗的對峙持續，再遇上特朗普這種慣於「犯規」的領導人，美國與中東泥淖的距離恐怕就是近在咫尺。

2026年4月7日，在美國華盛頓州西雅圖的亨利·M·傑克遜聯邦大樓外，示威者舉著標語和一個印有美國總統特朗普頭像的氣球，聚集在一起抗議美以與伊朗之間的衝突。（Reuters）

伊朗：不對稱戰略還能撐多久？

最後是始終設法求生的伊朗。

基本上不論是戰前或戰後，伊朗面對以色列與美國的一貫做法，就是避免過於激烈的直接對抗，盡量發揮不對稱優勢，例如從2003年美國入侵伊拉克開始，伊朗先是在當地建立自己的民兵勢力，接著利用2010年「阿拉伯之春」引爆的敘利亞內戰、也門內戰，一步步打造貫通黎巴嫩、加沙、敘利亞、伊拉克、也門的「抵抗軸心」板塊，成功對沙特與以色列形成了南北包圍。

如果用西洋棋來比擬，這種操作其實就是所謂「西西里防禦」（Sicilian Defence），也就是利用不對稱作戰的特性，發展自身空間優勢、打造靈活多變的防禦體系，型塑有利自身的動態平衡。當然，在以色列與沙特敵視伊朗擴張的背景下，這種操作無疑就是雙方眼中的「犯規」，而且是滴水穿石、長期積累的不斷「犯規」，「抵抗軸心」如此，導彈與核計畫亦然。顯然，這也正是以色列過去長期操作「西班牙開局」，沙特一度進攻也門的重要背景。

簡單來說，從伊朗的既有戰略來看，德黑蘭其實並不追求在每回合博弈勝出，而是希望運用戰略耐心與韌性，逐步蠶食對手影響力，同時希望通過全面摩擦、而非單一戰術打擊，來反覆消耗對手意志。

只是這種作法明顯在2023年出現失衡：伊朗策應哈馬斯閃擊以色列，結果觸發以色列對加沙的強勢進攻；接著伊朗又為保住哈馬斯，選擇調動「抵抗軸心」全面圍堵以色列，於是以色列便接連入侵黎巴嫩、敘利亞，美國也因此再度轟炸也門胡塞武裝。

結果，一系列升級直接導致伊朗失去大量「抵抗軸心」高層、敘利亞甚至在2024年直接變天，連結伊拉克與黎巴嫩的地緣孔道宣告中斷，就連伊朗本身都在過程當中遭遇以色列數次打擊，先是在2025年爆發與以色列的「十二日戰爭」，接著又在2026年被美國與以色列聯手轟炸。

2026年4月11日，伊朗代表團乘搭專機前往巴基斯坦，與美國代表團進行和平談判。圖為伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）凝視破損的書包和鞋子被放置在專機的座位上，座位放有2月28日遇襲的米納布小學（Minab）的4位遇難學童的照片。（Reuters）

平心而論，過程當中伊朗不是沒有嘗試操作「西西里防禦」，也就是在加沙戰爭期間盡可能保持克制，避免與美國以色列爆發直接衝突，並讓「抵抗軸心」盡量承擔前線壓力。可是即便如此，在以色列戰意濃烈、特朗普也想「犯規」的背景下，這種操作似乎不能有效停止衝突，而是導致伊朗被一路架著升級，從2023年到2026年大抵如此。

甚至聚焦2026年的伊朗戰爭，即便伊朗運用大量無人機進行不對稱作戰，並且打出霍爾木茲海峽這張牌，也無法完全阻止戰爭情勢惡化，而是只能在美以持續跨越紅線下，被迫同步升級、進行對等嚇阻。

基本上這也就是整個3月的戰局發展。3月9日，以色列轟炸伊朗儲油槽，引發後者打擊海灣國家能源設施起：17日，以色列擊殺伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼（Ali Larijani）、並對黎巴嫩南部發動地面入侵，伊朗則對以色列的拉馬特甘（Ramat Gan）發射集束彈；18日，以色列轟炸伊朗的南帕爾斯天然氣田與煉油廠，導致伊朗先後打擊卡塔爾最大液化天然氣生產設施、以色列煉油廠作為報復；21日，美國使用鑽地彈攻擊伊朗的納坦茲核設施，伊朗則襲擊了以色列的迪莫納（Dimona），目標是核子研究中心；30日，美國首次出動B-52轟炸機進入伊朗領空，轟炸伊斯法罕彈藥庫與空軍基地，伊朗則打擊科威特電廠與海水淡化廠。

可以這麼說，伊朗的不對稱戰略當然有效，卻顯然要以不小的經濟與政治損耗為代價。這或許就解釋了，為何革命衛隊明明是維繫伊朗當下生存的重要關鍵，溫和派卻還是能在一片槍林彈雨中取得談判授權。

當然，革命衛隊也並沒有放棄自身立場，而是在干預談判條件下持續牽制溫和派。例如回顧伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）的「3月11日版」停戰條件：承認伊朗的合法權利、支付戰爭賠償、建立防止未來侵略的國際保證，這三點基本可以說是溫和派的最原始訴求。

美國副總統萬斯2026年4月11日抵達巴基斯坦伊斯蘭堡，準備出席與伊朗的談判（Pool via REUTERS）

但隨後伊朗條件開始發生變化。例如通過匿名官員向黎巴嫩親伊朗媒體傳遞的「3月22日版」：保證戰爭不再發生、關閉美國在中東的軍事基地、由侵略方向伊朗支付賠償、結束中東所有戰線的戰事、為霍爾木茲海峽建立新的法律體系、審判與移交從事反伊朗活動的媒體人員。顯然，這一版本新增不少強硬條件，掌控霍爾木茲海峽、協調黎巴嫩停火尤其成為新關鍵。

接著就是美國提出十五點方案後，革命衛隊作為回應的「3月24日版」：關閉美國在海灣的所有基地、美國保證不再攻擊伊朗、以色列停止對黎巴嫩真主黨的攻擊、伊朗必須控制霍爾木茲海峽、美國解除所有對伊朗制裁、允許伊朗繼續導彈計畫、對伊朗領土遭受的襲擊進行賠償。

基本上隨後不論是五大條件、十大條件，其實就是前述內容的排列組合，也可以說是革命衛隊與溫和派的立場交雜。但當然，許多強硬條件基本都是美國不可能同意的要求，這就導致溫和派也通過各種方式反覆強調自身立場，希望盡可能保留談判窗口。

例如伊朗前外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）就在4月3日投書《外交事務》（Foreign Affairs），主張伊朗可與阿曼合作，確保霍爾木茲海峽航運安全，換取美方允許伊朗自由使用該水道；同時伊朗應該承諾不發展核武，並將濃縮鈾濃度降至3.67%以下，接受國際長期監督，換取美國解除對伊朗的所有制裁；再來，美伊應展開經貿與科技合作，美國甚至可參與伊朗重建，補償戰爭損失；最終，雙方應簽署永久互不侵犯條約，恢復外交與領事關係，解除彼此的敵對標籤。

顯然，這應該是伊朗溫和派最極致的停戰路線圖，也就是用開放海峽、限縮核計畫、淡化政權反美色彩，來為伊朗爭取最大生存空間。無獨有偶，伊朗總統也在與普京（Vladimir Putin）通話時表示，伊朗已準備達成一項「平衡且公平」的協議，來確保區域長期和平與安全，而只要美方遵守國際法框架，協議其實並非遙不可及。

但這顯然不是強硬派的停戰願景，尤其溫和派基本避談黎巴嫩戰場，也不堅持控制海峽，這就明顯與革命衛隊的底線出現分歧。只是如前所述，伊朗能控制海峽到什麼程度、又能封鎖多久，其實就與美國能用什麼方式介入一樣，都是空間有限的戰略操作：伊朗如果要繼續控制海峽，就必須確保國際干預的成本，不會大過自己掌控海峽的收益；正如美國如果要強行打通海峽，也必然要考量軍事成本的實際收效。

因此，雙方開戰至今圍繞海峽的一系列軍事與外交拉鋸，其實就是不斷遞進的演化博弈（Evolutionary Game Theory），也就是這段對峙並不只有單回合勝負，還是一場不斷「試錯」與「適應」的演化過程，而伊朗始終要在「封鎖航道換取談判籌碼」與「過度激怒美國引發全面戰爭」中探尋均衡。

不過隨著衝突時程拉長，這種操作還是會有過度博弈的風險。例如一旦全球能源市場找到替代方案，包括演化出新供應鏈、各國逐漸降低對霍爾穆茲海峽的依賴，那麼伊朗的博弈優勢恐怕就會層層遞減。

因此伊朗面對的問題，其實始終不離2023年以來的靈魂拷問：當前的「西西里防禦」還有多少本錢？套用在當下情境，其實也就是目前圍繞海峽、海灣國家的不對稱消耗戰，伊朗究竟還有多少餘力能奉陪？基本上，這個答案將會牽引伊朗內部的溫和與強硬博弈，從而決定與美國的談判結局。