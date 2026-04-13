美媒：伊朗戰爭催生全球能源危機 中國或憑新能源部署成大贏家
撰文：林嘉敏
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伊朗戰爭引發的全球能源危機突顯了中國在清潔技術領域的優勢。據美媒報道，在亞洲多國陷入能源短缺，歐美汽油價格飆升之際，中國憑藉在可再生能源領域的部署，成為最大贏家之一。
報道指出，霍爾木茲海峽輸出的大部分石油和天然氣都送往亞洲，中國雖然是伊朗石油最大買家，但卻仍可能從中受益，原因是中國在電池、太陽能和電動車出口方面領先全球，而這些產業需求預計還會增加。
據國際能源署（IEA）數據，中國佔據全球70%以上的電動汽車製造份額和85%的電池製造份額，相關產品出口額同比大幅增長。
隨着世界面臨化石燃料的脆弱性，各國對清潔能源產品的興趣日益濃厚。如巴基斯坦、印尼等國紛紛加大對中國太陽能、電動汽車等技術的進口與合作，投資者也紛紛押注可再生能源，在香港上市的寧德時代、比亞迪股價顯著上漲。
國能源經濟與金融分析研究所的Sam Reynolds表示：「伊朗戰爭驗證了中國能源發展路徑的正確性」，他指出：「中國企業將（從中）獲得直接的經濟利益。」
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