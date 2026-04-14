國際機構先後發港元債　彭博︰美伊戰爭下突顯港元避險貨幣地位

據《彭博》報道，美伊戰爭下突顯了港元作為避險貨幣的地位，全球不同機構紛紛發行港元債券。



國際復興開發銀行為80億票據定價

報道指，世界銀行的貸款機構國際復興開發銀行周一定價了一筆80億港元的五年期票據，這是國際發行人發售的最大規模港元計價公開債券。該債券發行吸引了超過103億港元的認購，其中香港投資者佔92%，另外8%分配給亞洲其他地區的基金。

此前，德國復興信貸銀行在1月發行了60億港元的債券，亞洲開發銀行同月發行了50億港元的債券，非洲開發銀行則於上月完成了30億港元債券的發行。據彭博匯編的數據，今年來自香港以外的發行人已售出創紀錄的1,898億港元此類票據，較2025年同期增長近150%。

專家﹕港元具穩定及無衝突特質

富達國際香港亞洲固定收益主管Lei Zhu表示，由於中東緊張局勢周期性地擾亂美元信貸市場，港元作為一種穩定、無衝突、與美元掛鈎的貨幣脫穎而出。

渣打銀行香港中期票據全球主管Oliver Greer表示，銀行投資者對高品質港元計價資產的需求依然特別強勁，這得益於其歷史上較低的貸款與存款比率，以及香港宏觀經濟的整體穩定背景。

港元債券的發行也受到相較美元更低的融資成本推動，使得套息交易（carry trade）更具吸引力，而「去美元化」的趨勢，也增加了各類港元計價資產的需求。同時，港府近年大力推出基建債及綠債亦支持了港元債券市場的發展。