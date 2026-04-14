伊朗局勢｜國際能源署︰正評估進一步釋放戰略石油儲備的需要

國際能源署（IEA）、國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank Group）發表聯合聲明，指中東戰爭帶來的影響巨大，並波及全球且高度不對稱，尤其對能源進口國，特別低收入國家造成沉重打擊。



聲明指，這場衝擊導致石油、天然氣和化肥價格上漲，引發人們對糧食安全和失業的擔憂。中東石油和天然氣生產商的出口收入亦大幅下降。目前局勢仍非常不明朗，霍爾木茲海峽航運至今尚未恢復正常。即使海峽航運恢復正常，全球關鍵商品供應也需要時間才能恢復到衝突前水平，因基礎設施遭到破壞，燃料和化肥價格可能會在很長一段時間內保持高位。由於供應中斷，關鍵業務的短缺可能會對能源、食品和其他行業造成影響所影響。

密切監測及評估戰事對能源市場影響

聲明表示，將繼續密切監測和評估戰爭對能源市場、全球經濟和各國的影響，並協調成員國應對和支持，必要時與其他國際組織合作並借鑒其專業知識，為實現穩定、增長和就業韌性復甦奠定基礎。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）正在評估是否需要進一步釋放戰略石油儲備，並強調「如有需要將立即行動」。