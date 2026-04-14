伊朗局勢｜國際能源署︰正評估進一步釋放戰略石油儲備的需要

撰文：張偉倫
出版：更新：

國際能源署（IEA）、國際貨幣基金組織（IMF）及世界銀行（World Bank Group）發表聯合聲明，指中東戰爭帶來的影響巨大，並波及全球且高度不對稱，尤其對能源進口國，特別低收入國家造成沉重打擊。

聲明指，這場衝擊導致石油、天然氣和化肥價格上漲，引發人們對糧食安全和失業的擔憂。中東石油和天然氣生產商的出口收入亦大幅下降。目前局勢仍非常不明朗，霍爾木茲海峽航運至今尚未恢復正常。即使海峽航運恢復正常，全球關鍵商品供應也需要時間才能恢復到衝突前水平，因基礎設施遭到破壞，燃料和化肥價格可能會在很長一段時間內保持高位。由於供應中斷，關鍵業務的短缺可能會對能源、食品和其他行業造成影響所影響。

密切監測及評估戰事對能源市場影響

聲明表示，將繼續密切監測和評估戰爭對能源市場、全球經濟和各國的影響，並協調成員國應對和支持，必要時與其他國際組織合作並借鑒其專業知識，為實現穩定、增長和就業韌性復甦奠定基礎。

IEA署長比羅爾（Fatih Birol）正在評估是否需要進一步釋放戰略石油儲備，並強調「如有需要將立即行動」。

伊朗局勢│習近平晤阿聯酋阿布扎比王儲　提維護中東和平穩定4主張伊朗局勢｜滙豐艾橋智︰若衝突持續影響　恐超出中東　波及全球特朗普封鎖霍爾木茲純屬表演　美國伊朗談成協議其實沒有懸念？伊朗公布美以攻擊損失：149船遭襲、逾3000平民亡　向中東5國索償伊朗局勢｜中國海關︰3月對中東地區貿易轉跌　高油價增生產成本
伊朗
美伊關係（美國伊朗關係）
油價
國際貨幣基金組織IMF
世界銀行