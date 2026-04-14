伊朗戰爭導致沒廁所用？　TOTO暫停預製浴室訂單　股價急挫8.8%

據日媒報道，由於伊朗戰爭持續擠壓全球石油供應鏈，導致原料短缺，日本TOTO公司已暫停預製浴室的新訂單。



《日本時報》（Japan Times）引述一位公司代表表示，TOTO公司已於4月13日通知其業務合作夥伴暫停訂單。代表稱，暫停訂單適用於預製浴室和模組化浴室，公司尚未決定何時恢復訂單。

由於用於塑膠生產的石油原料石腦油（naphtha）供應緊張，近數星期來，越來越多的日本製造商紛紛選擇減產或漲價，TOTO公司也加入了這一行列。根據日本石油化學工業協會的數據，日本約40%的石腦油供應依賴中東進口。

報道指，《日經新聞》13日通報此消息後，TOTO公司股價同日下午一度下跌8.8%，創下自2024年10月以來的最大單日跌幅。

TOTO公司10日（上周五）發布的聲明中表示，由於中東衝突，「國內外原料採購都變得極不穩定」。

TOTO公司發言人表示，該公司模組化浴室牆面和天花板塗料所使用的有機溶劑出現短缺。這種浴室在日本公寓中很常見，通常包括浴缸、防水地板、牆壁、天花板和淋浴間。

2026年4月14日，據日媒報道，由於伊朗戰爭持續擠壓全球石油供應鏈，導致原料短缺，日本TOTO公司已暫停預製浴室的新訂單。圖為TOTO公司位於九州北九州市的總部大樓。（網絡圖片）

房屋設備製造商日本寶廚（Takara Standard）13日發聲明稱，中東局勢緊張導致其石腦油相關材料的供應不穩定。該公司股價同日亦一度下跌6%。