京東工業(7618)︰MRO龍頭迎數字化紅利　盈利拐點將至？｜彭偉新

港股市場中，工業供應鏈平台並非熱門板塊，但隨著製造業數字化轉型加速，相關龍頭企業的價值正逐步浮現。京東工業作為中國領先的MRO（維修、保養及營運物料）工業供應鏈技術與服務平台，近年逐漸走進投資者視野。所謂MRO，即企業日常運作中所需的螺絲、工具、電氣零件、防護用品等耗材，單價不高，但種類繁多、需求穩定，是工廠不可或缺的「血液系統」。誰能有效率地整合供應鏈、降低採購成本，誰便能在這條賽道上建立長期優勢。



對一般散戶而言，京東工業所處的行業可以這樣理解：工廠每天都需要大量小零件和耗材，以往採購分散、價格不透明，成本難以控制。如今透過數碼平台集中採購，不單節省成本，亦提高效率。只要工業生產持續，這類需求便不會消失，而當平台規模愈大，議價能力愈強，利潤空間亦愈大。這正是其業務具備長期增長空間的原因。

從業務模式來看，集團透過「太璞」數智化解決方案，為企業客戶提供一站式採購、履約及營運管理服務，涵蓋通用MRO、專業MRO及BOM物料等。2025年下半年收入達137億元人民幣，同比增長16%，其中商品銷售約130億元，服務收入約8億元。集團現時連接超過20萬家供應商，服務約1.1萬家重點客戶，SKU數量達9,770萬個，覆蓋80個品類。這種規模優勢，使其在價格、履約效率及供應穩定性方面具備明顯競爭力。

京東工業作為中國領先的MRO工業供應鏈技術與服務平台，近年逐漸走進投資者視野。（Getty Images）

行業前景方面，中國MRO市場規模龐大，但集中度偏低，2024年CR5僅約1.5%，遠低於成熟市場水平，意味整合空間廣闊。隨著製造業PMI回升及工業企業利潤改善，能源及電子製造等行業需求回暖，MRO採購有望同步復甦。更重要的是，企業對合規、透明及降本增效的要求日益提高，數智化採購平台逐步取代傳統多層分銷模式，行業正由分散走向集中。對於已建立技術系統與供應鏈網絡的龍頭企業而言，這是一個長期利好。雖然競爭格局上，市場仍然高度分散，但競爭並不輕鬆。一方面，傳統線下經銷商具備區域關係優勢；另一方面，其他電商平台亦積極布局。不過，集團憑藉線上次終端市場約13.7%的份額位列第一，加上數智化能力及京東體系的物流與技術支持，在履約效率與商品標準化方面具備較高門檻。

回顧集團2025年業績，雖然收入保持雙位數增長，但盈利能力曾出現階段性波動。2025年下半年經營利潤率為3.8%，低於此前水平，主要因海外業務及自有品牌投入增加。不過，經調整淨利率仍維持約4.4%，反映基本盤穩健。券商普遍預期2026年第一季收入將同比增長23%至25%，經調整淨利潤增長超過35%，顯示隨著規模擴大及毛利率改善，營運槓桿開始釋放。

從業務模式來看，集團為企業客戶提供一站式採購、履約及營運管理服務。（jingdongindustrials.com）

集團的亮點集中於三方面。第一，KA客戶拓展迅速，2025年重點客戶交易額留存率達117%，顯示客戶黏性強，口袋份額持續提升，並預期2026年首季KA收入同比增長超過30%。第二，渠道上游化及原廠直採推動毛利率改善，加上AI大模型應用於價格管理與庫存優化，有助提升效率。第三，海外布局已拓展至8個國家，採取伴隨式出海策略，為中長期帶來新增長動能。

技術走勢方面，股價自早前低位反彈後形成上升通道，多家券商目標價介乎18.05港元至22.80港元之間，較現水平存在20%至50%的上行空間。股價於上市後一直維持在10.60港元至14.70港元之間徘徊，暫時未有明顯的突破局面，現時，集團共有6份分析師有進行調研覆蓋，目標價中位數為20.00港元，仍然有大約34%的上望空間。至於現價的歷史市盈率約為15.1倍，較同業的19.2倍歷史市盈率為低，因些可以作為中長線的買入原因。

在考慮到行業結構性增長及集團盈利有望於2026年加速改善，中長線投資者可於調整時分段吸納，作為工業數字化主題配置，另外，投資者亦可以買入京東工業的股份，作為一隻具行業整合紅利及數智化優勢的中長期成長股。可以在14.00港元水平買入，上望20.00港元，暫時以12.00港元作為止蝕水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

