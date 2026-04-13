極智嘉（2590）去年虧轉盈︰具身智能開啟第二成長曲線｜彭偉新

極智嘉近年成為機械人及智能物流板塊的焦點股份。集團主要從事自主移動機器人（AMR）及智慧倉儲自動化解決方案，為電商、物流、製造及零售等客戶提供涵蓋搬運、分揀、揀選等全流程方案。除核心AMR產品外，公司亦積極發展具身智能機械臂及輪式人形機器人，同時推動訂閱式服務模式，提升收入穩定性與可預測性。截至2025年底，集團累計出貨超過7.2萬台AMR，在全球市場具備相當規模基礎。



從行業角度看，全球倉儲及物流自動化仍處於滲透率提升階段。多份券商報告指出，AMR應用場景正由傳統倉儲延伸至食品飲料及冷鏈等範疇，客戶由試點導入逐步轉向大規模部署，重複購買成為主要增長動力。管理層預期未來數年收入可維持約三成增長，反映行業尚未步入成熟期。另一方面，海外市場特別是美洲地區需求強勁，2025年美洲訂單增速超過50%，亦成為帶動整體增長的重要引擎。

至於競爭環境，報告普遍認為中國同業正加快出海，但在歐美市場競爭仍屬相對理性。海外客戶更重視投資回報率及產品穩定性，而非單純價格。極智嘉憑藉十年數據積累、行業經驗及與大型客戶的長期合作關係，建立一定技術及場景優勢。公司重複購買率已升至78%，顯示客戶黏性強。不過，隨着更多企業投入海外市場，未來競爭加劇仍屬潛在風險，加上新產品量產初期或對毛利率構成壓力，亦是不容忽視的變數。

極智嘉憑藉十年數據積累、行業經驗及與大型客戶的長期合作關係，建立一定技術及場景優勢。（Geek+官網）

回顧2025年業績，集團交出轉勢成績。全年收入約人民幣31.7億至32億元，按年增長約31%至32%；新訂單約人民幣41億元，同比增長約32%。海外收入佔比提升至約75%，帶動整體毛利率升至35.5%，按年改善0.7個百分點。經營層面方面，營運費用率下降，經營虧損顯著收窄。全年經調整淨利潤約人民幣4,380萬元，實現扭虧為盈；淨虧損亦大幅收窄至約人民幣1,000萬元水平。更重要的是，經營現金流由2024年的淨流出轉為約人民幣8,600萬至9,000萬元淨流入，反映營運質素改善。

展望未來，多家券商預測2026年訂單增長約35%至40%，收入增長約30%，毛利率有望升至約36%水平。不過，由於公司將加大具身智能及海外渠道投入，2026年淨利率或僅為低單位數，其後隨規模效應及高毛利訂閱收入佔比提升，盈利能力才會逐步擴張。長遠而言，管理層目標毛利率可達40%，淨利率達雙位數水平。

集團的亮點可歸納為三方面。第一，核心AMR業務穩居全球領先地位，連續多年市佔率排名第一，在手訂單超過人民幣45億元，為短中期收入提供能見度。第二，具身智能布局逐步落地。機械臂方案已完成POC，2026年目標量產300至500套；輪式人形機器人亦計劃啟動商業化，為倉儲自動化提供更完整解決方案，提升單一訂單價值。第三，訂閱式服務高速增長，2025年收入同比增長90%，管理層預期未來1至2年可佔總收入10%至20%，而毛利率約70%，有助優化整體盈利結構。

至於股價走勢，股份曾受盈利增長步伐較慢及市場風險偏好下降影響而出現調整，其後隨業績轉正及訂單增長確認，股價逐步企穩。部分券商亦因加大研發投入而下調目標價，但普遍仍維持正面評級。從技術層面觀察，若成交配合並企穩於中期移動平均線之上，可視為資金重新累積的訊號；反之，若跌穿前期支持位，則需提防市場對短期盈利承壓的反應。

極智嘉－Ｗ（02590）於去年11月11日至今年4月10日期間的資金流狀況

綜合而言，極智嘉屬於典型「以盈利換增長」的科技成長股。短期盈利或受研發及海外擴張開支影響，但核心AMR業務具穩定增長基礎，具身智能產品有望開啟第二成長曲線，而高毛利訂閱服務則提升長期盈利能見度。投資者可考慮採取分段部署策略，在業績公布或股價回調時逐步吸納，並以中長線角度持有，同時留意訂單增長、毛利率走勢及新產品商業化進度，作為後續加減倉的重要參考。

從資金流角度觀察，自去年11月11日至今年4月10日期間，股價累計回落約25.93%，惟期間錄得約2.42億港元資金淨流入，反映低位承接力度不弱。當中大戶資金約1.07億港元，散戶約1.35億港元，大戶對散戶資金流比率約為0.8比1（見圖1）。值得留意的是，大戶投資者坐貨比率曾由最低的-6.4%逐步回升，最高一度升至9.72%，而4月10日為4.52%，顯示主力資金動力正逐步改善。雖然年初以來散戶為主要買盤來源，但近日大戶重新成為吸納主力，若資金趨勢持續改善，將有助推動股價自低位延續反彈。

回顧走勢，股份於去年7月9日上市日低位16.06港元後展開升浪，並於10月9日首次升抵33.90港元，其後反覆回調，曾於11月21日回落至20.38港元，再於今年1月23日升至33.50港元後見頂。經歷逾一個月調整後，股價於3月31日跌至16.83港元，幾近重返上市水平。在一底低於一底的走勢下，9天RSI卻出現一底高於一底的底背馳訊號，加上股價已升破20天線阻力，技術形態有轉強跡象。若後市守穩16.80港元之上，可視為階段性支持，投資者可考慮於19港元附近分段部署，短線上望50天線約23.20港元水平。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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