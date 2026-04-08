結構性增長下的龍頭優勢：農夫山泉(9633)投資價值再審視｜彭偉新

香港上市的農夫山泉，一直被視為內地飲品板塊的核心龍頭企業。集團主要從事包裝飲用水、即飲茶、功能飲料及果汁產品的研發、生產與銷售，其中包裝水與即飲茶為兩大支柱業務。近年公司積極推動產品結構升級，重點發展無糖茶及NFC果汁等高端產品，逐步提升整體毛利水平及品牌定位。同時，管理層強調水源地布局與供應鏈整合能力，配合全國性銷售網絡，建立較高的行業門檻。



從行業層面觀察，內地軟飲市場已由過往的高速增長階段，轉向結構性增長。包裝水市場滲透率較高，競爭激烈，價格戰偶有出現，但長遠仍受惠於健康意識提升及消費升級趨勢。至於即飲茶，尤其無糖茶，仍屬滲透率偏低的品類，人均消費量與成熟市場相比仍有差距，因此被視為未來數年的重要增長引擎。不過，行業同時面對原材料價格波動的風險，例如PET價格上升會對毛利率構成壓力，加上各大品牌積極推新及加大促銷投入，競爭格局仍然緊張。

在此背景下，農夫山泉的優勢相對明顯。首先，公司在品牌力及渠道覆蓋方面具備規模優勢，即使行業競爭加劇，仍能維持市佔率並推動產品結構持續升級。其次，公司多年來布局優質水源地，配合自建產能及物流體系，在成本控制及供應穩定性方面優於不少同業。此外，公司對價格體系管理審慎，控制電商比例，避免過度低價競爭，有助維持品牌形象及渠道利潤空間。不過，挑戰亦同時存在，包括包裝水增速放緩、原材料價格上行，以及新品培育需時等因素，均可能影響短期盈利表現。

農夫山泉在品牌力及渠道覆蓋方面具備規模優勢。（nongfuspring.com）

回顧2025年全年業績，集團收入按年增長22.5%至約人民幣525.5億元，淨利潤增長30.9%至約158.7億元，毛利率提升至60.5%，淨利率達30.2%，盈利能力創上市以來新高。下半年表現更為突出，收入按年增長約30%，淨利潤增長約40%，反映經營效率改善及經營槓桿逐步釋放。

分業務而言，即飲茶收入約216億元，按年增長29%，佔總收入41%，首次超越包裝水成為最大品類；其中下半年增速達38%，動力強勁。包裝水全年收入約187億元，按年增長17.3%，下半年增速明顯回升。果汁收入增長26.7%，經營利潤率提升至34.3%，規模效應逐步顯現；功能飲料則維持雙位數增長，並推出電解質水等新品，拓展更多消費場景。

整體而言，集團亮點可歸納為三方面。第一，產品結構優化推動盈利質素提升，茶飲料成為新核心，帶動毛利率持續上行。第二，費用率下降明顯，2025年銷售費用率下跌約2.7至2.8個百分點，顯示經營效率改善。第三，財務狀況穩健，派息比率維持約七成，加上2026年資本開支預計約65億元，用於擴充產能及強化供應鏈，為中長期發展鋪路。管理層亦表示，2026年收入有望維持雙位數增長，並計劃逐步拓展香港、新加坡及馬來西亞等市場。

從股價技術走勢分析，農夫山泉於去年4月隨大市調整，一度下試31.30港元，其後逐步築底回升。在反彈過程中，股價重上並穩守50天移動平均線之上，走勢轉強，並於去年11月升至56.25港元的階段性高位。其後受市場氣氛及獲利回吐影響，股價回落；當跌穿50天線支持後，技術形態轉弱，形成一浪低於一浪的下降軌道，最低於今年3月23日下探40.70港元。

值得留意的是，該低位大致為自去年4月升浪以來的61.8%黃金比率回調水平，屬技術上重要支持區。同時，自11月起的跌浪過程中，9天RSI出現底背馳訊號，即股價創新低而動力指標未有同步創新低，反映沽壓逐步減弱，短線有機會完成調整。若後市成交配合回升，股價有望先行重返50港元以上水平。參考市場給予的目標價中位數約54.88港元，以近日收市價計算，潛在升幅接近兩成。策略上，可考慮待股價回升並企穩47港元附近水平分段部署，中線目標可看55港元，並以43.50港元作為止蝕位。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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