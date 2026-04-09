中國再保（1508）去年淨利勁增38.4%　估值重估潛力優厚 ｜彭偉新

中國再保（1508）作為亞洲最大再保險集團，穩居行業龍頭，在內地再保險市場佔有率近半。集團以再保險為核心，業務涵蓋財產再保、人身再保及財產直保，並積極拓展資產管理與保險經紀等領域。按2025年淨利潤貢獻計算，財產再保佔整體43.4%、人身再保佔33.1%、財產直保佔10.7%。年內，境外橋社（Chaucer）業務成為財產再保業務盈利一大亮點，綜合成本率大幅優化至78.52%，印證海外業務質素持續提升；同時，人身再保專注保障型產品以加強長期價值；直保業務亦透過優化成本展現強勁的增長動力。



集團具備多項投資亮點值得關注：海外承保盈利顯著改善、整體綜合成本率穩步下降、ROE重返雙位數水平，加上維持30%的派息比率，使2025年股息按年大增38%。短期而言，集團受惠於再保險硬週期餘溫及投資市場回暖；中線則挾着中國再保滲透率偏低（僅4.6%）的基數、政策紅利及國際再保中心建設等優勢；長遠更可憑藉全球保障需求增長、全球化布局及龍頭規模發揮潛力。盈利質素提升配合目前的低估值，成為其核心投資魅力。

經營質素穩步攀升 盈利結構更趨健康

2025年，集團歸母淨利潤達人民幣97.22億元，按年飆升38.4%，創歷史新高。令人鼓舞的是，這佳績源於承保與投資的「雙輪驅動」，而非單靠投資收益。境外業務綜合成本率降至81.19%（橋社更降至78.52%），反映風險定價及承保紀律大幅強化。此外，境內新興領域分保費收入按年激增46.6%，凸顯集團在健康險、巨災及綠色保險等高增長板塊的領先優勢。投資組合方面亦運作穩健，透過提升FVOCI（按公允價值計入其他全面收益）的資產比例，有效緩衝市場波動，令整體盈利結構更均衡、更具可持續性。

2025年，集團歸母淨利潤達人民幣97.22億元，按年飆升38.4%。（chinare.com）

估值吸引 重估空間值得期待

從長線投資角度看，估值往往是決定回報的關鍵。目前集團2025年預測市賬率僅約0.6倍，遠低於國際再保龍頭普遍逾1倍的水平，然而其ROE已回升至接近雙位數，盈利能力正逐步與全球同業看齊，估值與基本面之間的落差提供龐大的上修潛力。配合其嚴守30%派息比率以及2025年股息按年升38%的表現，為股價帶來了堅實的收益支撐。在盈利能見度提升及股東回饋穩定的雙重利好下，估值向國際水平靠攏指日可待。

龍頭優勢鞏固 行業藍海潛力巨大

集團憑藉龐大的規模效應，擁有卓越風險分散與議價能力，在競爭中脫穎而出。值得注意的是，目前中國再保滲透率僅4.6%，遠低於全球12.5%，行業正處黄金發展期。隨着監管機構積極推動國際再保中心建設，集團更獲認定為內地首家「國際活躍保險集團」（IAIG），資本實力與國際地位備受肯定，為長線穩健增長奠定堅實基礎。

地緣風險可控 基本面穩如磐石

儘管近期中東局勢升溫引發市場波動，但集團在中東整體承保比例極低。財產、工程及能源險均設戰爭除外條款，海運高風險區已充分反映於定價中；航空險未見重大損失，集團亦對政治暴力新業務審慎管控。投資端方面，中東資產敞口不足0.2%，對組合影響微乎其微。總括而言，地緣政治波動對其盈利及資本的實質衝擊有限，反而為長線投資者提供逢低吸納的良機。

儘管近期中東局勢升溫引發市場波動，但集團在中東整體承保比例極低。（Getty Images）

估值遠低同業 上行動力不俗

綜合市場六位分析師預測，集團2026年收入料為人民幣1,222億元，2027年將升4.4%至1,276億元；每股盈利預期分別為人民幣0.26元及人民幣0.28元。其遠期市盈率（P/E）僅4.7倍至5.0倍，遠低於同業平均的10.5倍。以多種估值模型推算，分析師給予的目標價中位數為1.72港元，潛在升幅近兩成。在波動市況中，中國再保這類穩健且低估值的標的更具吸引力。技術走勢上，建議可於200天線1.45港元附近分批買入，上望去年8月至今年3月的高位1.84港元；只要股價不跌穿去年8月初的低位1.32港元，可繼續持倉。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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