納芯微(2676)︰從國產替代到AI電源　雙輪驅動成增長邏輯｜彭偉新

納芯微近年逐步走入投資者的視野，作為一家模擬及混合訊號晶片設計公司，集團專注於汽車類比IC，產品涵蓋感測器、訊號鏈及電源管理三大方向，並通過AEC-Q100 Grade 0-1車規級認證，部分更符合ISO 26262 ASIL-B/C功能安全標準。公司產品已累計出貨逾14.18億顆，廣泛應用於新能源汽車及傳統燃油車的三電系統、BMS、主驅逆變器、OBC、DCDC、車身控制、LED照明、ABS/ESP及域控系統等核心模組。單車價值量已超過1,500元（人民幣‧下同)，隨新產品放量，有望提升至3,000至4,000元水平。



從行業角度看，汽車半導體正處於結構性成長周期。2025年全球汽車半導體市場規模約777至800億美元，預計2030年將增至1,300至1,480億美元，年複合增長率約8%至11%。當中模擬IC佔約25%至30%，推算2025年全球汽車模擬IC市場約200至240億美元。電動化與智能化是兩大核心驅動力：NEV滲透率提升至接近三成，800V高壓平台普及，令隔離驅動、磁感測器及電源管理需求倍增；同時L2+/L3智駕及軟體定義汽車（SDV）發展，對高精度訊號調理與穩定供電要求更高。模擬晶片因產品生命週期長及客戶黏性高，具備較穩健的增長特性。

納芯微近年逐步走入投資者的視野。（LinkedIn）

在此背景下，納芯微的定位具策略優勢。公司為中國車規模擬晶片本土市佔第一，受惠國產替代浪潮，下游客戶包括比亞迪、東風、寧德時代等Tier-1及OEM。相對TI、ADI、Infineon等國際龍頭，納芯微規模仍小，但在本地供應鏈安全與快速客製化方面具彈性。隨中國車廠加速本土化採購，市佔率仍有提升空間。不過，行業競爭激烈，加上晶圓及封裝成本波動，仍為潛在風險。

業績方面，2025年集團收入33.68億元，同比增長71.8%，毛利率升至34.95%，按年改善2.26個百分點；第四季毛利率更達35.6%以上。全年歸母淨虧損2.29億元，較2024年收窄。雖然仍未轉盈，但盈利能力已見改善。市場預期2026及2027年收入分別達43.86億元及57.73億元，按年增長約30%，並有望實現轉虧為盈。

納芯微專注於汽車類比IC，產品涵蓋感測器、訊號鏈及電源管理三大方向。（novosns.com）

集團亮點主要集中於三方面。其一，AI伺服器電源需求快速增長，相關收入預期2026年同比翻倍，為汽車以外的新動力。其二，公司已對部分產品提價，幅度介乎雙位數至20%，有助對沖成本壓力及推升毛利率。其三，高價值產品如MCU+及高速介面晶片逐步商業化，配合800V平台及GaN/SiC方案合作，提升產品滲透率。

技術走勢方面，股價自上市低位104.1港元起步，一度升至167.9港元，其後回調至3月23日低位111.1港元。近期於115港元附近見支持，9天RSI多次接近超賣區反彈，顯示沽壓有所消化。若能突破128.5港元阻力，並配合成交增加，或有機會挑戰140港元水平。投資策略上，納芯微屬於行業高增長但盈利仍在修復階段的股份，適合具中線部署視野的投資者。可於股價回調至支持位120港元附近分段吸納，以115港元作止蝕水平，目標先上望140港元，中長線則視乎轉盈進度及毛利率走勢再作評估。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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