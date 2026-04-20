AI製片時代正式啟動｜方保僑

字節跳動旗下的雲端AI服務平臺BytePlus，近日正式推出Seedance 2.0系列API服務，標誌人工智慧影像生成技術邁進全新階段。這項升級讓企業與個人用戶可直接調用其多模態能力，讓AI不僅是創作輔助，更成為內容生產的核心引擎。Seedance 2.0的誕生不只是產品層面的更新，更象徵「AI製片」時代正式來臨。



作為全球視頻生成領域的領先模型，Seedance 2.0支援文字、圖片、音頻及視頻四種模態輸入，並整合目前業界最全面的多模態參考與編輯能力。其在物理逼真度、運動準確性及動態場景可控性上的表現大幅提升，可實現角色之間的自然互動與鏡頭轉換效果。這使AI生成影像不再只是靜態模擬，而是可延伸至長片敘事、品牌宣傳及虛擬人應用的專業級創作工具。

Seedance 2.0支援文字、圖片、音頻及視頻四種模態輸入。（Getty Images）

過去AI影像生成多集中於短片或視覺特效元素方面，難以兼顧真實感與敘事性。Seedance 2.0打破局限，能精準模仿光影變化與景深效果，並支援精細的動作控制與多角度生成，讓創作者能以自然語言定義場景與風格，迅速得到接近電影品質的畫面結果。這種革新讓影像生產的門檻大幅降低，將過去需要複雜後期剪輯與視效製作的流程全面智能化，為創作生態開啟嶄新格局。

除了技術突破，BytePlus亦將安全與合規視為推動AI商用化的核心。Seedance 2.0建立了完整的肖像與版權安全標準，覆蓋創作前後的所有環節，確保用戶在內容生成過程中可得到合法授權與權益保障。BytePlusModelArk控制台進一步提供人臉驗證與肖像授權服務，用戶在完成授權後即可使用自身形象於影片創作，兼顧效率與合規要求。

ModelArk平台目前已內建超過一萬個高品質虛擬人像，涵蓋不同年齡、膚色、職業與風格特徵，用戶可直接選取並應用於各類場景創作，從企業宣傳到虛擬代言人製作，均可靈活運用，為內容創作帶來更豐富的角色選擇與視覺表達。

自內測以來，Seedance 2.0獲得創作者與企業的高度評價，被形容為「易出片、抽卡少」，意思指生成品質穩定、出圖成功率高。對企業而言，這意味可以在品牌推廣、產品展示或教學培訓等應用上顯著降低成本與週期；對個人創作者來說，則開啟了人人皆可成為製片人的新時代。

Seedance 2.0不僅是一項技術升級，更預示創作模式的轉變。它讓效率、合規與創意三者得以共存，也讓影像創作從技術驅動走向智慧驅動。AI影像生成，正在以可見的速度改寫未來內容產業的版圖。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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