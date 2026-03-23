演唱會經濟迎來黃金期　啟德體育園成經濟新引擎｜方保僑

啟德體育園主場館早前迎來華語天后孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會香港站，於33月13日及15日一連兩晚演出，門票火速售罄，吸引逾7.5萬名本地及海外歌迷入場。場內燈光璀璨、歌聲激昂，觀眾揮舞熒光棒形成壯觀燈海，場面熱烈非凡。自啟德體育園去年正式啟用以來，已多次舉辦國際級演唱會，標誌著該園由體育主場蛻變為多功能盛事平台。

主辦方表示，兩場演出累計吸引逾7.5萬觀眾入場，見證華語天后的舞台魅力。歌迷來自內地、澳洲及東南亞等地，帶動本港住宿、餐飲及零售消費。有澳洲歌迷專程來港，花費逾兩萬港元，更盛讚場館音響及舞台水準達國際水準；有內地歌迷則安排三天兩夜行程，除觀賞演唱會外，亦遊覽迪士尼樂園與購物，充分展現演唱會推動文旅經濟的效應。

活動期間，啟德零售館帶動明顯人流，餐廳生意較平日激增二至三倍，晚市須輪候近半小時，部份便利店飲品及即食食品更一度被搶購一空，形成鮮明盛事經濟效應。孫燕姿歌迷會於零售館設置打卡區，吸引不同地區粉絲聚集交流，營造嘉年華氛圍，進一步刺激園區消費。園區周邊酒店入住率明顯上升，交通及保安運作順暢，整體活動有序進行，為香港旅遊形象加分。

官方估計，此類活動每年可為本地經濟注入數十億港元收益，涵蓋票務、餐飲、零售及住宿等多重消費。啟德體育園已成為「音樂+消費」的新商圈核心，不僅吸引區內外歌迷，更令整個啟德區呈現節慶般熱鬧景象。從門票銷售到周邊商業，以至紀念品與交通，全面涵蓋，均帶動顯著的乘數效應，成為推動香港經濟復甦的重要動力之一。

香港素有「亞洲娛樂之都」美譽，近年演唱會市場強勢回暖。繼Coldplay、謝霆鋒、五月天及Blackpink等國際巨星巡演成功後，孫燕姿的香港站再次掀起熱潮，香港在亞洲娛樂版圖上地位穩固。啟德體育園具備可容納五萬觀眾的規模，配合頂尖設施與靈活場地設計，未來除演唱會外，亦可舉辦體育賽事與大型展覽，開拓更多收入來源，進一步強化香港盛事產業的競爭力。

預計至2026年底，園區將為本地創造逾百億經濟產值，不僅刺激消費，更帶動就業與周邊地區發展。演唱會經濟除了提供即時商機，亦透過海外歌迷的社交媒體分享，推廣香港城市形象與文化。面對區域競爭，啟德體育園的成功運作成為香港開發可持續盛事經濟的重要範例，最近更獲《時代》雜誌選為「全球最佳勝地」，成為香港唯一上榜景點。

啟德體育園的啟用，不僅填補了本地缺乏大型演出場地的空白，更為香港注入持續的文化與經濟活力。未來隨著更多國際盛事落戶，香港有望重塑「購物天堂」與「音樂之都」雙重光環，帶動全面經濟復甦。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。