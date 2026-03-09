加拿大槍擊風暴︰AI的風險與監管｜方保僑

加拿大卑詩省Tumbler Ridge小鎮二月十日發生校園槍擊案，震驚全球，也讓人工智慧安全議題再度成為焦點。十八歲少女Jesse Van Rootselaar持槍闖入當地中學，槍殺八人後自盡，受害者包括其母、十一歲同母異父弟弟及多名學生與教職員。調查發現，她曾於去年六月因在OpenAI的ChatGPT平台上生成槍枝暴力情境內容遭封鎖，卻以第二帳號規避禁令持續使用。事件曝光後，OpenAI承認若依現行標準，當時本應通報執法機關。此案引起加拿大政府強烈反彈，並暴露全球AI監管框架的急迫需求。

《華爾街日報》報導指，OpenAI內部曾激烈討論是否通報警方。十多名員工審閱Jesse帳號的暴力內容，最終因判定未達「迫在眉睫的風險」而僅封鎖帳號。卑詩省省長David Eby批評這是「災難級的錯誤」，更令人震驚的是，Jesse第二帳號直至警方公開身份後，OpenAI才發現並即刻移交資料。事後，OpenAI致函加拿大AI部長Evan Solomon，表示已修訂通報準則，未來即使未明示目標或時機，只要涉及暴力風險也會啟動預警機制，同時與心理健康專家和執法機關建立合作及即時通報機制，設立加拿大專屬聯絡窗口。

加拿大政府隨即展開行動，二月廿四日，OpenAI安全團隊應召赴渥太華，接受公眾安全、司法及文化部長等高層質詢。然而官員形容會談「令人失望」，OpenAI未提出實質新措施。加拿大司法部長警告，若公司不迅速作出改變，政府將考慮立法干預。加拿大目前尚無針對消費級AI聊天機器人的監管框架，與歐盟及英國形成對比，此缺口在Tumbler Ridge慘案中暴露無遺。

Tumbler Ridge事件揭示，生成式AI的風險不僅在技術層面，更涉及倫理與治理。ChatGPT等工可模擬暴力色情，若被濫用於策劃或心理預演攻擊，即使有警示機制與人工審核，內部決策猶豫仍可能釀成悲劇。其次，帳號規避機制漏洞讓高風險用戶輕易重返平台，暴露技術防線薄弱；AI公司設立過高的通報門檻，則恐延誤預防性干預，使潛在威脅演變為社會災難。

要防範此類AI風險，須多管齊下。首先建立統一國際標準勢在必行，歐盟《AI法案》已將高風險AI列管，強制透明與問責，加拿大可借鏡其制度，立法強制平台即時通報暴力意圖，並與執法共享用戶數據。其次，強化企業內部治理，OpenAI雖承諾修訂準則，仍應透過獨立審計與外部監督確保執行到位。再者，跨國合作最為重要，AI無國界，個別國家難以獨善其身，G7或聯合國框架可推動全球通報機制。同時，社會亦應加強心理健康教育與AI素養，提升公眾辨識與防範能力。最後，技術創新亦是防線，如透過多模態偵測與行為模式分析，預測及阻截高風險用戶。科技進步應造福人類，而非助長悲劇。唯有監管者與企業攜手，建立可信、安全與透明的體系，才能確保AI成為守護者，而非隱形兇器。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

