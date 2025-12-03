永明強積金明年初減行政費　減幅最高逾38%

永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹表示，上月已加入積金易平台。而Sun Life永明調整基金管理費架構，並進一步下調相關費用，預計由明年1月3日起，近90%基金行政費將會下調，減幅最高38.3%。包括環球債券基金、香港股票基金、平穩基金、均衡基金、增長基金、亞洲股票基金、行業股票基金及大中華股票基金，平均減幅約29%。



近90%基金行政費將會下調

她指出，加入積金易平台後，公司價值在於為成員，因應其風險承受能力等因素，而提供理財及投資建議。另外，永明金融將於明年初推出全新的「積金即享獎賞計劃」，幫助成員更有效管理和投資強積金。

另外，永明數據也發現，有高達11.6萬成員投資風險比較集中，只會投資於單一市場或資產類別，而年紀越大投資取向越單一。當中持有單一市場或者資產類別基金的50歲或以上成員，佔約兩成。

成員年紀越大投資取向越單一

永明金融亞洲資產管理總裁鄧斌預計，美國12月會再度減息，而明年至少會再有三次減息，意味仍有共100點子的減息空間，預計將利好債券投資，建議成員按年齡及風險偏好等因素，來決定股債比例。

永明資產管理（香港）首席投資策略師龔偉怡表示，會看好美股及中港股市，給予中性偏好評級，後者預計盈利仍有增長空間。鄧斌表示，會看好六大投資板塊，包括人工智能（ AI）、機械人、晶片、低空經濟、有色金屬及醫療。