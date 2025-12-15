積金易｜原計劃十年節省500億行政費　積金局︰縮短至五年實現

「積金易」平台的上台安排已經進入最後階段，料加快節省業界行政費。積金局主席劉麥嘉軒表示，強積金基金加入積金易前收取的行政費高於37點子﹙0.37%﹚，加入之後減至37點子，有信心2026至27財政年度，減至30點子以下，未來3年即2029至30財政年度，減至20至25點子，意味原本十年內節省500億元的目標，將會縮短至未來5年即可實現。

至於業界的管理費等其他收費，她表示，業界已遞交5年計劃，但都會各自有自己特定計劃，但都觀察到會有心去下調收費。

（積金局提供）

積金易承辦商已增聘客服處理查詢及投訴

積金易平台去年6月啟用，但因出現不同運作問題而收到投訴，例如成員原本使用的受託人平台，因上了積金易平台而無法使用的情況下，後者也遇到問題而無法使用。劉麥嘉軒表示，新平台需要時間去熟悉，方能減低投訴，而承辦商已增加客服人數，會有專人去跟進投訴。

積金局行政總裁呂志堅表示，承辦商已增加客服人數逾一倍至1,300人，去處理投訴等問題，而也已設置專線來處理。支援僱主的外展隊伍，也已出動了1.5萬次，逾95%查詢或投訴，已獲得處理。

積金局主席劉麥嘉軒預計全自由行，明年底會實踐首階段工作。（積金局圖片）

強積金入息上下限明年中檢討

關於強積金入息上下限及全自由行，麥嘉軒表示，這將會是積金局明年的工作，前者會在明年中檢討，並向政府遞交建議。至於全自由行，預計明年底會實踐首階段工作。

劉麥嘉軒表示，目前積金易已有11個強積金受託人，已覆蓋23萬僱主及740萬個計劃成員賬戶。剩下的滙豐四個強積金計劃，當中兩個會在今年12月30日上積金易平台，其餘會在1月29日上。而建築及飲食行業計劃，就會在明年3月及4月加入。

目前平台行政指令已逾300萬宗，當中三分二以電子方式提交，包括供款、提取及轉移強積金等。