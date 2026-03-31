強積金供款入息上下限據報升至4萬及1.05萬　積金局望年中交報告

積金局正就強積金供款入息上下限進行檢討，有本地媒體引述消息稱，積金局建議將下限由現時7,100元上調至1.05萬元，上限由3萬元增至4萬元，該局今日（31日）將向勞工顧問委員會諮詢。



積金局發言人回應《香港01》查詢時表示，有關最低及最高入息水平的檢討工作目前進行中，當中會按法例考慮就業收入數據及其他相關因素。積金局會適時完成檢討，目標在今年年中向政府提交報告及建議 。



積金局正就強積金供款入息上下限進行檢討，積金局據報建議將下限由現時7100元上調至1.05萬元，上限由3萬元增至4萬元，今日將向勞工顧問委員會諮詢。（積金局提供圖片）

勞資雙方每月最多供2000元

積金局主席劉麥嘉軒早前表示，該局正就現行強積金最低及最高入息水平進行檢討，市場對調整方案意見不一，暫未悉積金局會否再就建議再作修訂。若按市傳建議落實，勞資雙方每月供款上限將由現時1500元，增至2000元，即每月多供500元；收入低於下限的僱員毋須供款，僱主則繼續供款5%。

積金局去年曾就上調強積金供款入息上下限諮詢勞顧會，當時建議下限增至1.01萬元，上限增至3.3萬元，今次的建議高於去年提出的水平。分析指出，強積金供款入息上下限每4年檢討一次，按機制計算的數據來作出調整。市傳的下限水平與機制計算的結果相若，惟建議的上限則低於機制計算的約6萬元水平。

勞工團隊建議按機制增至6萬元

有勞工團體認為，建議的下限水平可以接受，但強積金供款最低及最高入息水平已有12年、13年未有調整，認為上限增至4萬元並不足夠，宜按機制增至6萬元。考慮到僱主反對的聲音或較大，建議可於下次檢討前分階段增至6萬元水平。

有僱主組織表示，支持上調最低入息水平，但認為目前環球經前景仍不明朗，各行業的復甦步伐不一，最高入息水平的調整應延後至經濟環境回穩後再作考慮。另有僱主團體代表認為，強積金原意是保障低收入人士，高收入者宜自行規劃，目前僱主已面臨不少成本壓力，長遠或削弱香港競爭力。