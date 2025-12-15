永明金融︰回應遷冊「相信終會回港」　目標今年APE破百億元

本港公司遷冊制度今年5月底生效，至今已有4宗遷冊申請獲批，公司註冊處現正處理逾20宗申請，涵蓋行業包括金融服務和保險業等。永明金融行政總裁林嘉言表示，會關注及有所考量，永明金融做的是香港生意，相信始終都會有一日回到香港，而遷冊回港，也會免去了目前註冊地百慕達的相關監管。

擬明年尾增聘理財顧問至逾5000人

他又表示，目前理財顧問團隊人數已突破3500人，今年新增700人，預計明年尾理財顧問人數將達逾5000人，料將為歷來增聘最多顧問的一年。

他表示，對於明年整體香港保險市場前景，持樂觀態度。公司內地客、高端客及香港本地客業務分佈平均，當中內地客業務預計在中美息差環境下，具備機遇，客戶會偏好購買儲蓄類及醫療產品。而高端客則包括不同地方客戶，以購買美金保單為主。至於本地客戶，則在退休產品等方面存在需求。

今年目標為APE達至逾100億元

關於大埔宏福苑火災，永明金融人壽及康健業務副行政總裁楊娟表示，受影響客戶估計有數百人，包括保險及強積金客戶。公司已向受影響客戶及理財顧問，每人發放 5,000 港元緊急援助津貼，並優先處理相關保單持有人之理賠申請，涵蓋人壽、醫療、及個人意外等範疇，大部分已收到相關津貼。

永明今年上半年年度化保費等值(APE)按年增18%至50億，楊娟表示，今年目標為APE達至逾100億元，而明年會繼續推出新產品迎合市場需求，包括指數型的保障產品，以及大灣區退休的醫療產品。

Sun Life永明調查：64%高淨值港人憂慮資產成為家庭紛爭導火線

另外，據Sun Life永明調查顯示，約三成受訪港人最渴望將財富傳承至下一代，近半期望遺產能用於長遠財富管理，但近半(44%)憂慮財富無法延續至後代，逾六成高淨值受訪者(64%)更憂慮，資產可能成為家庭紛爭的導火線。

港人對財富傳承的準備程度也不足，僅12%相信自己已做足功課，近七成(66%)更未曾就傳承規劃尋求專業意見。