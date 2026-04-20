濠賭數據佳　五一乘勝追擊｜伍禮賢

根據澳門博彩監察協調局公布之數據，澳門博彩業於2026年首季展現出良好的增長勢頭，在2月份，澳門幸運博彩毛收入錄得206.27億澳門元，按年增長4.5%。此表現優於市場預期，並已恢復至2019年疫情前同期水平的81%。該月份的強勁表現，主要受惠於為期九日的農曆新年長假期，有效帶動了旅遊及博彩消費的需求。



踏入3月份，增長勢頭進一步加速。當月幸運博彩毛收入達到226.12億澳門元，按年大幅增長15%。綜合首季表現，2026年首三個月，澳門累計博彩毛收入總額達658.7億澳門元，按年升14.3%。

在3月份，澳門增長勢頭進一步加速，按年大幅增長15%。（Getty Images）

筆者認為，過去2月份澳門博彩收入勝預期，突出表現了黃金周帶旺當地賭業的助力因素。這個數據不僅顯示出澳門博彩業穩健的復甦步伐，亦為即將到來的另一個長假期「五一」黃金周，注入強心針，料帶動市場氣氛持續向好作用。

此外，澳門「盛事經濟」在近年與賭業展現出強大的協同效應。事實上，自2022年新一輪博彩牌照競投完成後，澳門博彩企業被要求加大投資於非博彩項目。各大渡假村的場館頻繁舉辦演唱會、各類表演，吸引大量旅客專程訪澳，帶動強勁人流，可見非博彩事業活動已經為博彩業務帶來較為明顯協同的元素。

景氣現象為即將到來的「五一」黃金周注入強心針，料帶動市場氣氛持續向好作用。（Getty Images）

至於濠賭股股價，今年以來普遍表現出整體回落的趨勢，雖然近期有所反彈，但仍距離前期底部較為接近，而「五一」黃金周的到來或有機會對股價產生正面催化因素。投資者不妨留意市場佔有率靠前的賭企，或更能在行業復甦之下受惠。以2025年全年來看，金沙中國（1928.HK）、銀河娛樂（27.HK）及美高梅中國（2282.HK）的收入分別為約579.1億元、約492億元及約347.87億元，位列行業首三位，投資者不妨重點關注。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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