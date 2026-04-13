中資電訊與內銀的收息比拼｜伍禮賢

對於港股「愛息」的投資者而言，中資電訊股與內銀股都是傳統熱門之選。隨著前期業績已經相繼披露，這兩大收息之選，究竟哪個更具吸引力？



若然從股息率來看，目前三大中資電訊商中移動（0941）、中電信（0728）、中聯通（0762）的預期股息率分別達至6%至7%之間，而四大內銀工商銀行（1398）、中國銀行（3988）、建設銀行（0939）、農業銀行（1288）的股息率約處於5%附近。因此，若以數字單純比較，中資電訊股或更勝一籌。但如果結合業績數據，筆者認為內銀更優。

內銀股方面，去年整體板塊業績普遍出現溫和增長，當中反映行業具利好、利淡因素的綜合影響。（Getty Images）

內銀股方面，去年整體板塊業績普遍出現溫和增長，當中反映行業具利好、利淡因素的綜合影響。利淡因素方面，低利率環境繼續影響內銀淨息差，因此大部分內銀淨息差收入均錄得按年下降。而利好方面，就是去年內地投資市場表現強勁，帶動內銀在手續費及佣金等非利息收入具強勁增長，進而抵消低利率環境影響。同時，由於去年內地經濟維持較好的經濟增長，因此內銀普遍在不良貸款比率方面有所下降，此對業績亦帶來幫助。

展望2026年，筆者相信以上幾大影響內銀盈利表現的因素，趨勢將維持，因此今年內銀的業績前景還是比較清晰的，也就是繼續溫和增長。同時，按照去年派息金額，普遍內銀現時對應過去12個月的靜態股息收益率亦超過5厘，相信此有助內銀達至攻守兼備的效果。

至於中資電訊股方面，雖然三大電訊商去年整體業績也是較為平穩（中移動純利按年跌0.9%；中電信純利按年增0.5%；中聯通純利同比增長1.1%），但若單純以去年第四季度計算，三者利潤均出現較為明顯的下降壓力。此外，內地自年初調高電訊服務的增值稅稅目適用範圍，此或對今年三大中資電訊股的業績再進一步帶來壓力。

中資電訊股亦並非沒有利好因素，現時行業普遍處於資本開支收縮期，此對成本端將產生利好影響。（Getty Images）

但中資電訊股亦並非沒有利好因素，現時行業普遍處於資本開支收縮期，此對成本端將產生利好影響。當中，中移動去年資本開支為1,509億元（人民幣，下同），同比下降8.0%。集團預計，今年資本開支預測為1,366億元，按年下跌9.5%。中電信去年資本開支為804億元，預計2026年資本開支為730億元，按年減少9.2%。至於中聯通去年資本開支542億元，預計2026年在500億元左右。

惟透過以上因素對比，內銀盈利在今年的清晰度或更高，筆者認為收息部署策略總體或較中資電訊商更為吸引。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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