跨境投資需作周全考慮｜伍禮賢

隨著生活、工作或退休規劃的變化，越來越多港人選擇移居內地（如大灣區城市）或海外（如英國、加拿大、澳洲、新加坡等）。然而，若遷移他方但缺乏周全的投資配置準備，反而可能帶來隱性風險。隨著跨境理財趨勢增加，投資者有哪些地方值得留意？



避免資產存在單一化

不少移居外地的人士在投資偏好上會採取較為單一的選擇，例如有部份資深的個人投資者仍習慣性重倉過多的港股，認為「熟悉就是安全」；同時，亦有不少年輕的投資者卻選擇「一股不留」，完全不沾手任何本港資產，獨沽一味聚焦在居住地的投資標的。

筆者認為，兩者面臨的潛在問題在於過度集中單一幣種或資產類型，當市場或投資者自身生活上出現一些突如其來的變化時，會因資產組合不夠分散而有機會陷入危機，包括有可能令組合的波動性增加，或無法出現抗跌作用。因此，投資者宜採用較為可取的方法，按自身的實際需要或投資偏好，把投資組合同時配置在港股、海外股票、基金及現金等不同類別之中，確保組合的配置保持多元性，降低潛在的風險。

宜選擇理財工具協助入市

移居外地的投資者，特別是與香港有明顯時差的地區，投資者可能難以再沿用在本港生活的方式入市。同時，亦有部份投資者對移居地所在的投資市場認知不足，因而難以作出合適的投資決定。投資者若對移居地（如歐洲、北美、澳紐）的股市或稅制不熟悉，直接買個股的風險會較高。

筆者認為，投資者可透過基金或ETF等理財產品協助入市。主動型或被動型基金均由專業經理操作，方便投資者無需親自入市，基本上可解決時差或認知不足的困難。

改變自身的投資模式或心態

筆者認為，移居外地的投資者宜從「短炒投機導向」轉為「財富保全與傳承導向」。特別是自身不再身處香港，可能難以即時準確地掌握或分析本地財經消息。因此，投資者宜學會接受不完美，並宜以「慢決策」作投資主導，例如是透過定期投資、供股等方式入市，而非通過即市消息或直覺買賣股票。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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