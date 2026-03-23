此「油」不同彼「油」？｜伍禮賢

近期因受中東局勢影響，國際油價升勢明顯並引來各方關注，但細心的投資者可能留意到，近期「布油」的升勢較「紐油」更勝一籌。究竟出現這個情況的原因何在？如果投資者有意借助油價變更來進行入市部署，在買入港股的中資油股時，又有何值得參考？



「紐油」及「布油」

「紐油」通常是指美國紐約原油期貨，正式名稱為西德克薩斯中質原油（West Texas Intermediate，簡稱 WTI）。因主要在美國紐約商品交易所進行交易，故常被稱為「紐油」或「美油」。而「布油」則是指倫敦布蘭特原油期貨，因產自北海布蘭特油田體系，並在倫敦的交易所進行買賣，故有此稱號。兩者均是全球兩大最重要的原油基準價格，但它們在產地、品質、交易市場及定價影響範圍等方面有顯著區別。

伊朗過去曾威脅要關閉霍爾木茲海峽，但從未真正付諸實行，因這將大大限制國際貿易並影響全球油價。(Reuters)

開採與運輸之別

紐油主要開採自美國本土，核心產區集中在德克薩斯州（Texas）、路易斯安那州（Louisiana）以及頁岩油儲量較為明顯的北達科他州（North Dakota）。與許多可以直接經海路出口的原油不同，紐油的最大特點在於其內陸屬性，由於產區位於北美內陸地區，紐油高度依賴美國國內龐大的管道網絡，原油被開採後會通過管道輸送至位於俄克拉荷馬州的庫欣（Cushing）。該地是紐油期貨合約的官方交割地，同時亦擁有巨大的儲油設施，是北美原油庫存的所在地。

布油的產地位於北大西洋的北海海域，橫跨英國與挪威等國的專屬經濟區，主要透過海上鑽油台作原油開採。北海油田開採所得出的原油，可直接通過短距離管道輸送至沿岸，並可被送上大型運油輪出口至各地。

價格影響因素

由於受到開採位置與運輸方式的差異所影響，紐油被外界界定為「內陸型」原油，其價格容易受美國當地庫存和管道運送能力左右，可讓投資者觀察美國能源市場狀況。相反，布油則被稱為「海洋型」原油，其可經海路運輸連接至世界各地，因此其現時價格的飆升，更反映全球宏觀供需與地緣政治風險。相反，現時美國作為石油淨出口國，「紐油」價格受外部運輸影響的程度則相對較小。

此外，自2010年代開始，由於北美頁岩油開採技術提升，相關產能有所擴大，使供應出現大幅增加，加上美國本身具備龐大的原油庫存，影響紐約期油的價格長期低於布蘭特期油。

筆者認為，若投資者對於在港上市的中資石油板塊感興趣，可以不妨多加留意倫敦布蘭特期油的走勢，因為中國是全球最主要的原油進口國之一，原油進口的來源地主要來自中東、俄羅斯等地。這些地區的原油貿易合約大多是以布油為國際定價的基準，因此，投資者或更可偏向以布油走勢作為分析港股石油板塊走向的其中一個參考指標。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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