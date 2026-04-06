科企燒錢與投資價值｜伍禮賢

港股兩大科技巨頭騰訊（0700）與阿里巴巴（9988）相繼發布2025年全年業績，兩者不約而同地大力投入人工智能發展。雖然現時AI對科企的業務面產生出正面效益，惟市場擔憂科技企頭為求發展而不惜大舉「燒錢」，從而使短期現金流構成壓力。加上，市場走勢較為波動，外界對減息預期大幅降温下，此成為過去大型科技股的走勢受壓的原因。



筆者認為，科技行業的本質便是今天投資未來，內地各大科企巨頭以往在雲端、物流，乃至對不同領域的中小微初創公司進行參投均投入了不少資源，所以科企「燒錢」發展屬於正常的營運取態。而箇中的關鍵是要留意其「燒錢」對企業的實質發展能否出現正面影響，個人投資者可嘗試從以下方面作了解。

市場擔憂科技企頭為求發展人工智能，而使短期現金流構成壓力。（Getty Images）

對現有業務的幫助

投資者可以了解科企能否在啟動「燒錢」模式後的數年內，看到其對主營業務（例如廣告、遊戲、電商、雲端）產生持續性協同效益或成為新的業務增長引擎。

以人工智能為例，若然利用人工智能系統能在未來優化廣告算法；降低遊戲開發成本或以智能助手提升通訊體驗，將有利企業客戶提升宣傳效能，以及讓遊戲及通訊軟件平台吸引更多個人用戶使用，提升活躍用戶的訂閱量，從而獲取持續性的實質收益。又例如人工模型的運算優化，可以對外賣行業在訂單配對、運輸路徑生成等方面進行優化，降低運營成本效益。

從以上行業來看，人工智能的投入對企業核心業務的幫助還是較為明顯的，但有的可能需要更多時間去顯現出來。

若利用人工智能系統能在未來優化廣告算法，可讓網絡服務吸引更多個人用戶使用。（Unsplash@Rob Hampson）

提升或形成行業壁壘

另一個值得留意的關注點是當科技企業開始「燒錢」後，其可否衍生、創造或維持與同行或其他新晉競爭對手無法獲取的資源，當中包括數據、技術、模型、生態圈等。

例如，近期內地科企積極進行半導體產業自主發展，筆者認為個人投資者不宜僅以「硬科技製造」受國策關注而進行配置，反而可留意內地科技企業轉型投入AI晶片產品研發後，對於企業自身在晶片供應與自給狀況有否出現突破性轉變，特別是可開始降低使用其他供應商所提供的晶片，甚至是躍升為晶片生產商之列。

此外，研發企業自身亦會引用這類自製AI晶片產品至自己業務範疇，例如是電子消費產品、人工模型運算、AI購物代理等電商平台的結合，從而強化這些業務在行業當中的吸引力。

筆者認為，如果「燒錢」能達至以上兩大效果，犧牲短期利潤來提升長期的潛在增長空間，這是企業維持長期增長的持續性表現。而如果股價卻單單因為「燒錢」出現大幅下跌，反而就到了投資者需要考慮，長線投資價值是否已經出現的時候了。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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