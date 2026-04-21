中國平安：壽險改革成效顯現　低估值兼顧股息與增長｜彭偉新

在大型內險股之中，中國平安（2318）一直被視為最具綜合金融特色的龍頭企業，集團業務涵蓋壽險及健康險、財產保險、銀行、資產管理及科技板塊，當中壽險為核心盈利來源，財險提供穩定現金流，銀行及資管則構成資金與資產配置平台，形成「保險＋銀行＋投資」的多元金融架構。集團管理層近年更強調綜合金融與醫療健康生態圈雙輪驅動，並透過科技賦能提升客戶經營能力，力圖在傳統保險框架之上建立更高附加值的服務體系。



從行業層面來看，內地壽險行業在過去數年經歷代理人縮減、利率下行及資產價格波動的調整期，但多份券商報告均指出，行業已逐步由谷底邁向修復階段。2025年壽險新業務價值普遍錄得雙位數增長，部分龍頭公司更達接近三成升幅，顯示需求正在回暖。存款搬家現象持續，加上居民對長期保障及穩定回報產品的需求增加，為銀保及儲蓄型產品帶來機遇。財險方面，市場競爭較過往理性，車險費率市場化後逐步回歸風險定價本質，行業整體綜合成本率改善，盈利質素提升。整體而言，行業正由「規模導向」轉向「價值導向」，集中度亦加快提升，資本實力及渠道優勢突出的公司更具競爭力。

中國平安銀保渠道表現突出，2025年新業務價值按年急升逾一倍。（Getty Images）

在該背景下，中國平安的優勢相對明顯，首先，其壽險代理人體系雖曾收縮，但人均產能提升，新業務價值於2025年達369億元人民幣，按年增長約29%，顯示改革初見成效。其次，銀保渠道表現突出，新業務價值按年急升逾一倍，佔比提升至約四分之一，成為短期增長的重要催化劑。財險方面，2025年保費收入達3,432億元，綜合成本率降至96.8%，按年改善約1.5個百分點，承保盈利能力顯著回升。至於資產管理板塊，雖仍錄得虧損，但較前一年大幅收窄，物業相關減值壓力逐步消退。

集團2025年全年業績中，營運利潤（OPAT）達1,344億元人民幣，按年增長約10%，重回雙位數增長軌道；淨利潤則按年錄得約6%至兩成以上增幅。每股派息2.70元人民幣，按年增加約6%，派息比率約36%，在盈利修復同時維持穩定回報，為股東帶來更佳的投資選擇。而集團內含價值按年上升約6%，股東權益突破萬億元水平；雖然銀行業務受淨息差收窄影響，盈利按年下跌，但整體資產質素仍屬可控範圍。

市場留意集團的多項亮點。其一，壽險合約服務邊際有望於2026年恢復正增長，意味未來利潤釋放基礎改善。其二，集團提高權益及高股息資產配置比例，FVOCI資產佔比較高，有助平滑盈利波動並提升長期回報。其三，科技應用持續深化，包括AI大模型輔助銷售及客戶服務，提升交叉銷售滲透率。長遠而言，在行業寡頭化趨勢下，具規模及資本優勢的龍頭有望進一步擴大市場份額。

集團的壽險合約服務邊際，有望於2026年恢復正增長。（Getty Images）

至於股價走勢，經歷過往幾年的調整後，股份估值一度回落至低於歷史平均市淨率水平。近期隨着業績改善及市場對壽險復甦的預期升溫，股價逐步回穩。技術上，若能企穩於中期移動平均線之上，並配合成交增加，或有機會形成中期上升趨勢。不過，股價仍容易受A股及港股整體市況、利率預期及權益市場波動影響，投資者宜留意成交配合及支持位表現。

估值層面方面，目前共有16位分析師對中國平安作出研究覆蓋，目標價範圍介乎72港元至100港元，中位數為83.00港元。反映市場普遍看好其中期盈利修復及估值重評潛力。以4月20日收市價61.5港元計算，仍有約34%的潛在上升空間。按現價計算的歷史市盈率約7.5倍，明顯低於同業平均約11.8倍，估值仍處於相對偏低水平。若盈利持續修復並帶動ROE回升，市場或有機會重新評價其合理估值區間。投資策略方面，較進取的投資者可考慮在業績公布後回調時分段吸納，以捕捉壽險及CSM回升帶來的估值修復；較審慎者則可待行業數據進一步確認復甦趨勢後再作部署。由於集團派息政策相對穩定，亦適合尋求股息與中期增長並重的投資者作中長線配置。

自去年11月19日至今年4月20日期間，股價累升約5.67%，期間錄得約182.53億港元資金淨流入，其中大戶資金佔約138.62億港元，散戶約43.86億港元，大戶與散戶資金流比率約3.2比1（見下圖）。同期大戶坐貨比率最高曾升至13.89%，最低曾跌至-3.39%，而4月20日則為5.42%，反映機構資金整體仍偏向淨吸納。若基本面改善與資金流向形成配合，或有助股價維持相對強勢。股價自2025年1月及4月兩度下試40港元水平後見底回升，其後突破20天移動平均線並形成一浪高於一浪的走勢，股價反彈至今年1月30日高位74.7港元後出現調整。其後在失守20天線後回落至3月20日低位61.35港元，近期成功收復20天線並逐步企穩。只要股價未有再跌穿57港元的重要支持區，相信仍有機會延續反彈，短線可先以74.7港元為反彈目標。策略上，可考慮於60港元附近入市作部署。

中國平安（02318）於去年11月19日至今年4月20日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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