地平線機器人從投入期邁向收成期︰2026毛利率穩守60%｜彭偉新

在智能駕駛技術快速演進之下，地平線機器人－Ｗ（9660）正站在由投入期邁向收成期的關鍵階段。集團主要從事L2+至L2+++級別ADAS及高階自動駕駛晶片與軟硬件解決方案業務，產品包括Horizon Mono、Pilot，以及定位更高階的HSD（Horizon SuperDrive），並同時提供授權及技術服務。現階段收入約一半來自授權及服務，另一半來自產品銷售，但隨高階晶片放量，產品銷售佔比逐步提升，收入結構正在優化。



從行業角度觀察，高階智能駕駛仍處於滲透率上升的早期階段。多份投資報告指出，L2+++方案滲透率未來數年將持續提升，成為帶動高算力晶片需求的核心動力。雖然2026年整體車市或受需求波動及成本上升影響，但智能化已成為車企差異化競爭的關鍵，相關投入屬結構性升級。換言之，即使車市短期存在周期起伏，高階自動駕駛的長遠發展趨勢仍然明確。

另外，在競爭格局方面，市場既有國際晶片龍頭，亦有內地科技企業及車企推動自研方案，競爭激烈。然而，地平線定位清晰，專注中國市場並強調本地化服務，以性價比及系統整合能力作為切入點。J6P及HSD主攻中高階車型市場，並積極推出座艙駕駛一體化SoC，協助車廠降低硬件成本及提升整體效能。這種貼近OEM需求的策略，使其在本土市場建立一定優勢。

座艙駕駛一體化SoC可為車廠節省成本，增強客戶黏性。（horizon.auto）

回顧2025年業績，集團仍錄得虧損，但收入增長勢頭明顯改善。2025年下半年收入按年增長約51%，反映出貨量及市場滲透率持續提升。期內毛利率約64%，雖按年及按季略有回落，但整體仍維持在相對穩定水平。虧損主要來自高研發投入及產品過渡期壓力，屬成長型企業常見情況。整體而言，收入規模擴張步伐加快，為未來盈利改善奠定基礎。

展望未來，公司已給出2026年晶片出貨指引約5.3至5.5百萬顆，其中HSD約30至40萬套，並預期於下半年開始放量。部分券商預測2026至2028年收入年均增長可達約50%至60%，ASP有望由約60美元提升至約100美元。管理層指引2026年毛利率約60%，市場普遍預期公司將於2027至2028年間達致盈虧平衡，並於2028年有望正式轉盈。若出貨及產品組合升級進展順利，盈利拐點將成為股價的重要催化劑。

集團的核心亮點，在於產品結構升級與技術平台迭代同步推進。J6P及HSD放量將直接提升單車價值量；座艙駕駛一體化SoC可為車廠節省成本，增強客戶黏性；而預計於2027年推出的J7平台，則進一步布局更高算力市場，為中長期增長鋪路。此外，公司亦積極拓展海外市場及Robotaxi應用場景，為業務打開額外空間。

值得留意的是，從資金流角度觀察，地平線機器人自去年11月18日至今年4月17日期間，股價僅錄得約1.7%的跌幅，但同期卻錄得約92.06億港元資金流入，其中大戶佔約81.79億港元，散戶約10.26億港元，大戶與散戶資金流比率約為8比1（見下圖）。期間大戶投資者坐貨比率最高曾升至18.2%，最低曾跌至-1.8%，而4月17日則回升至10.26%，反映機構資金曾於調整期間積極部署。

地平線機器人(9660)於去年11月18日至今年4月17日期間的資金流狀況

技術走勢上，股價於去年9月反覆回升，一度高見11.32港元，其後轉入調整，不但失守多條主要移動平均線，更形成一浪低於一浪的下行格局，最低回落至6.53港元。不過，4月1日見底後走勢出現轉機，9天RSI較股價更早見底並形成底背馳，顯示沽壓減弱。近期股價成功升破50天線阻力，並重返保歷加通道頂部，技術上有機會確認4月初為階段性低位。若按黃金比率計算反彈幅度，38.2%反彈目標約為8.20港元，而61.8%則約為9.25港元。投資者可考慮於7.50港元附近分段部署，只要股價未跌穿20天線支持，可暫時持有，等待反彈延續。中線而言，可結合基本面改善預期，以2028年有望由虧轉盈作為核心主線，因此，投資者或需要多點耐心作為持有的時期。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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