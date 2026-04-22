微創醫療︰GloMatrix平台深化與手術機器人新引擎｜彭偉新

醫療器械行業邁向高端化與全球化的趨勢下，微創醫療近年逐步由單一產品企業，發展成為多元化平台型企業。不再只是單一產品公司，而是橫跨心血管介入、骨科、心律管理與結構性心臟病、大動脈及外周血管、神經介入、心臟瓣膜及手術機器人八大板塊的綜合平台，產品進入全球逾2萬家醫院，當中，心血管介入仍為核心盈利來源，同時透過「GloMatrix全球商業化平台」加快海外市場拓展，逐步建立全球銷售網絡。



行業層面觀察，醫療器械屬典型結構性成長賽道。全球市場持續擴容，主要受人口老齡化、慢性病患病率上升及醫療需求增加帶動，需求具備一定剛性。細分領域方面，心血管與骨科等高值耗材市場規模基數龐大，而手術機器人等高端設備仍處於快速滲透期，屬由成長初期邁向加速階段。內地市場過去數年受集中帶量採購及DRG政策影響，價格與毛利率一度受壓，但隨著中標格局穩定及產品結構優化，行業逐步進入「以量補價」與國產替代加速階段。龍頭企業憑藉規模優勢、產品線齊全及渠道覆蓋能力，在政策調整下更具韌性。

微創醫療近年逐步由單一產品企業，發展成為多元化平台型企業。（microport.com）

競爭格局方面，冠脈支架等細分市場集中度提升，具技術積累及品牌基礎的企業佔據較高中標量。海外市場則由跨國醫療器械巨頭主導，對產品差異化、臨床數據及品牌影響力要求甚高。微創醫療透過全球專利布局及本地化商業平台，在競爭中建立一定門檻。同時，手術機器人及創新器械仍處技術迭代與市場教育階段，未來勝負關鍵在於研發實力與商業化能力。

2025年業績，集團全年收入達11.05億美元，按年增長約6.0%。內地市場收入佔比約47%，主要來自心血管介入器械及骨科產品；海外收入佔比則升至53%，達5.84億美元，同比增長15%。其中GloMatrix平台貢獻1.639億美元，按年大增78.8%，並實現盈虧平衡。產品銷售方面，心血管介入仍為最大板塊並維持逾20%利潤率；骨科及心律管理板塊分別佔約22%及21%；手術機器人及結構性心臟病成為高增長引擎，海外銷售同比大增286.6%及255.0%。整體呈現「內地穩健、海外高速」的雙引擎格局。

集團亮點主要集中於三方面。第一，海外收入佔比突破五成，全球化策略見成效，高毛利業務佔比提升有助改善盈利質量。第二，創新產品放量明顯，特別是手術機器人及結構性心臟病業務增速突出，為中長期增長奠定基礎。第三，隨產品商業化推進及費用管控加強，銷售、管理及研發費用率呈下降趨勢，毛利率亦因產品結構改善而回升，盈利修復路徑逐步清晰。

集團海外收入佔比突破五成，全球化策略見成效。（microport.com）

目前市場上共有7位分析師覆蓋該股，目標價介乎10港元至18港元，中位數為14.9港元，按現價計算潛在升幅約65%。以12個財務模型計算的合理估值約為11.8港元，仍較現價有約26%上升空間。儘管短期盈利增長未算強勁，但估值修復與海外擴張仍為主要投資邏輯。而技術走勢方面，股價去年7月24日升破9.68港元後曾兩度上試15.50港元以上，其後回落並一度跌穿9.80港元支持位，最低見8.57港元。不過9天RSI形成底背馳走勢，顯示沽壓減弱。隨後RSI重上50水平，股價亦升穿20天線，技術上有確認見底跡象。若能守穩8.57港元前底，短期有望展開反彈。

投資者可考慮待股價回調至約9.10港元分段吸納，並以由15.8港元高位回落之跌幅38.2%作為首個反彈目標，上望約11.30港元。止蝕位可設於8.57港元以下。整體而言，微創醫療正處於由高投入走向收成的轉折期，海外擴張與盈利修復並行，中長線價值逐步浮現，但仍需留意創新產品推廣及政策變化帶來的風險。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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