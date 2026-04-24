5G投資尾聲現金流釋放　中國移動（0941）迎轉型收成期｜彭偉新

中國移動為中國最大的綜合電訊營運商，業務涵蓋通信服務、算力服務及智能服務三大板塊。集團多年來穩佔行業龍頭地位，截至目前擁有約10.05億移動客戶，其中5G客戶達6.68億戶，滲透率達63.9%。寬頻用戶達3.29億戶，物聯網連接數亦持續增長。龐大的用戶基礎為集團提供穩定的經常性收入來源，同時亦成為其推動雲計算、算力及AI應用落地的重要平台。



2025年，通信服務收入達7,149億元，佔主營業務收入79.8%；算力服務收入898億元，佔10.0%；智能服務收入908億元，佔10.2%。數字化相關收入合計佔比已達20.2%，顯示業務結構正逐步優化。

從行業角度來看，內地電訊市場已走過5G大規模投資的高峰期，整體資本開支開始回落。2026年集團資本開支指引約1,366億元，按年下降9.5%，其中傳統通信網絡投資更下降20.3%。這意味行業由「重資產擴張」轉向「結構性升級」，資本強度逐步下降，現金流有望釋放。與此同時，雲計算、智算及AI等數字化業務則維持雙位數甚至更高增長，成為新的增長動能。行業整體基礎通信服務增速放緩，1Q26服務收入按年下降1.1%，反映傳統連接業務步入成熟期，但新業務正逐漸接棒。

中國移動為中國最大的綜合電訊營運商，業務涵蓋通信服務、算力服務及智能服務三大板塊。（新華社）

在競爭格局方面，三大電訊商競爭趨向理性，共建共享機制減少重複投資，有助控制成本。不過，價格競爭及ARPU壓力仍然存在。若出現激烈價格戰或過度補貼，行業利潤空間仍會受壓。此外，監管政策對資費及稅務安排具重要影響。2026年起增值稅由6%上調至9%，對短期盈利造成衝擊。然而，多家券商指出，政策因素已在首季反映，若後續沒有額外政策壓力，盈利表現有望逐步回穩。

集團剛公布的2026年第一季度業績，整體表現略為承壓。期內服務收入按年下降1.1%；EBITDA同比下降約5%，EBITDA率回落約1.4至1.8個百分點；經營利潤按年下降11.6%；淨利潤同比下降4.2%，淨利率為11.0%，按年下降0.6個百分點。上述變動主要受增值稅上調影響。然而，經營現金流表現亮麗，首季經營現金流同比大增128%，顯示集團現金創造能力依然強勁。這一點對高派息企業尤為重要。

值得留意的是，集團轉型成果逐步顯現。2025年算力服務收入達898億元，同比增長11.1%，其中智算收入同比大增279%，AIDC收入同比增長35.4%，算力規模提升至92.5EFLOPS。集團明確提出「通信+算力+智能」發展方向，並於2026年加大算力網絡投資，算力相關資本開支同比增長62.4%。在AI大模型應用及行業賦能加速落地下，算力與智能業務有望成為中期主要增長引擎。

內地電訊市場已走過5G大規模投資的高峰期，傳統連接業務步入成熟期，但新業務正逐漸接棒。（新華社）

股東回報方面亦具吸引力。2025年派息率提升至75%，每股派息5.27港元，並指引未來派息比率穩中有升。按現價計算，股息率約6.7%至7%。在宏觀環境不明朗下，高股息及穩定現金流為股份提供防守性支持。對於追求穩定收益的投資者而言，中移動仍屬核心配置選擇。

技術走勢方面，股價去年11月高見88.90港元後回落，至今年2月初低見75.85港元。隨著市場逐步消化增值稅因素，股價於4月初成功升破20天線，並突破整個回調浪總跌幅的38.2%及進一步逼近61.8%水平。9天RSI升破70，反映短線動能轉強。若能穩守81至82港元區間之上，技術形態有利挑戰90港元關口。綜合基本面與技術面，中國移動正處於轉型深化及資本開支回落的關鍵階段。短期盈利受政策影響，但現金流強勁，派息具吸引力。中期受惠算力及AI業務加速發展，長期則依託龐大用戶基礎及穩定行業地位。

至於投資策略方面，投資者可以在股價於84.00港元水平入市，由於股價在現水平仍然有6.2厘的股息率，屬於非常吸引的水平，因此，相信會繼續吸引市場投資者追捧，令到股價有進一步的上升空間，若果以股息率回落至4.8厘計算為目標價的話，股價有機會升上109港元水平。不過，在升抵該水平前相信仍有另一重要的阻力位90.00港元需要突破，因此，投資者可以先以90.00港元作為短期的主要阻力。至於股價一旦跌穿80.50港元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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