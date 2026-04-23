記憶體成本上升下　聯想集團(0992)的AI及商用PC優勢仍在｜彭偉新

聯想集團向來被視為全球個人電腦龍頭，但若只用「PC品牌」去概括這間集團，其實未免過於簡化。集團的業務版圖涵蓋個人電腦、平板電腦及智能手機，同時近年積極發展以人工智能為核心的解決方案，包括AI PC、AI推理伺服器以及雲端與數據中心相關產品，嘗試在傳統硬件業務之上，建立更具技術含量與盈利彈性的增長曲線。



從市場數據來看，2026年第一季集團全球PC市佔率達25.2%，中國市場年初至今約33%，意味全球每四部PC就有一部來自聯想，規模優勢依然穩固；相較之下，平板市佔率約4%，智能手機不足1%，角色明顯較為輔助，PC仍然是現金流與收入的核心來源。

行業環境正處於一個微妙轉折點，根據數據，2026年第一季全球PC出貨量按年增長2.5%，表面看似復甦起步，實際上背負著提前入貨的因素，因為市場預期關稅及記憶體價格上升，渠道商與品牌廠加快備貨節奏，再加上Windows 10升級至Windows 11的企業換機需求推動，令上半年出貨表現相對理想。不過，當記憶體行業進入所謂「超級周期」，供應偏緊推高價格，成本壓力將逐步傳導至終端市場，下半年需求是否能夠延續，將成為真正考驗，這亦意味行業雖見復甦，但並非毫無風險的單邊向上格局。

集團於2026年第一季PC出貨量達1,650萬部，按年增長約8.6%至9%。（Getty Images）

在這樣的背景下，聯想的優勢便顯得更具意義。集團於2026年第一季PC出貨量達1,650萬部，按年增長約8.6%至9%，增速明顯高於行業平均，顯示在市場回暖初段已能擴大份額，而非單純跟隨周期波動。更重要的是，商用PC佔比較高，企業客戶需求相對穩定，對價格敏感度低於消費市場，有助提升盈利質量。同時，集團持有約7至8個月記憶體庫存，較同業普遍約3個月為高，在記憶體價格上升初期形成成本緩衝，短時間內可減輕毛利率壓力，這種庫存策略雖非長期護城河，卻足以跨越一個成本波動周期。

競爭層面則正在轉向AI，而各大競爭對手紛紛推出AI PC，功能差異尚未完全拉開，未來若AI功能迅速普及，價格競爭或再度成為主旋律。聯想的應對方式並非只停留在終端產品，而是同步發展AI推理伺服器及雲端合作方案，嘗試把端側與數據中心結合，形成整體解決方案。管理層亦提出2025/26財年營收突破5,600億元人民幣，並於兩年後衝刺1,000億美元，同時把中長期淨利率提升至5%以上作為方向，這反映盈利改善並不單靠銷量，而是期望透過產品結構升級與高附加值業務提升整體利潤率。

聯想同步發展AI推理伺服器及雲端合作方案，嘗試把端側與數據中心結合。（lenovo.com）

根據中央結算系統的數據，頭十大持有聯想集團股份的證券商的持股比例，由今年1月20日低位90.62%持續增加至4月15日時的92.09%，反映股價在持續回升期間，大戶及機構投資者均因為看好聯想的投資前景，在市場上繼續吸納股份，令到整體可以自由流通的街貨量進一步減少，有助當股價受到追捧時會有更大的上升動力及上望空間會更大。

回看股價走勢，市場情緒同樣經歷起伏，去年2月股價曾高見13.60港元，其後回落至4月低位6.57港元，調整幅度不輕，其後雖出現反彈，但未能即時重返高位，並在8.63港元附近逐步形成階段性支持。今年1月中，9天RSI曾跌至約13的極端超賣水平後回升，配合價格築底形態，技術上出現見底跡象。現階段若能穩守10.80港元支持區，走勢仍屬築底後整固，一旦突破前高13.50港元，將確認新一輪升勢。

投資部署上，不妨區分短線與中線思維。短線可考慮在11港元附近吸納，目標上望13.50港元，並以10.80港元作風險控制；中線則更應關注兩大變數，其一是記憶體價格走勢，其二是AI相關業務對利潤率的實際貢獻。若成本壓力受控，而ISG板塊盈利逐步改善，現時約8至9倍預測市盈率或有上調空間；相反，若需求在提前拉貨後出現回落，股價可能再度進入反覆的走勢。聯想正站在傳統硬件周期與AI轉型之間，規模為其提供安全墊，而真正決定估值高度的，將是盈利密度能否隨AI布局而提升，這才是值得持續追看的核心變化。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

