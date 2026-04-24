伊朗局勢｜高盛︰若霍爾木茲海峽全面開通　中東產油量數月可恢復

伊朗局勢目前仍未明朗，其中霍爾木茲海峽何時全面通航更是市場人士關注焦點。高盛發表報告指出，若霍爾木茲海峽全面重新開放，受伊朗衝突影響而大幅縮減的海灣地區石油產量，預計可在數月內大致恢復，但完全復甦或需更長時間。物流限制及油井效能將是影響恢復速度的主要因素。



高盛估計，今年4月海灣地區約有每日1,450萬桶原油處於停產狀態，相當於衝突前供應量的57%。該行表示今次大規模停產主要源於預防性關閉及庫存管理，並非油田基礎設施遭受實質破壞。

報告強調，在不再發生針對石油基礎設施的襲擊下，若霍爾木茲海峽能安全且持續開放，加上沙特阿拉伯和阿聯酋的備用產能支援，原油產量有望相對迅速回升。霍爾木茲海峽向來承擔全球約五分之一的石油運輸量，其長期中斷曾對能源市場構成重大影響。

圖為滯留在霍爾木茲海峽附近的波斯灣貨船。（Reuters）

區內可用空置油輪運力減半

不過，任何產量恢復均受物流及油井性能制約。目前海灣地區可用空置油輪運力已減少約1.3億桶，降幅達50%，這將限制出口重啟後原油外運的速度。此外，油井長期關閉可能導致產出率下降，尤其在低壓油藏中，需進行修井作業才能全面恢復。停產時間愈長，復甦過程便可能愈慢。

高盛指出，各國恢復前景存在明顯差異。沙特阿拉伯憑藉較佳基礎設施，有望較快提升產量；伊朗和伊拉克則因儲層特性、基礎設施挑戰以及國際制裁等因素，面臨較大恢復風險。

根據外部機構平均預測，海灣產油國有望在三個月內恢復約70%的減產產量，六個月內恢復約88%。不過，高盛同時警告，若停產持續過久，將增加供應遭受持久損害的風險。