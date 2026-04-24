美軍布殊號航母打擊群抵達伊朗附近海域　形成三航母態勢壓境中東

美國喬治布殊號航空母艦（USS George H.W. Bush）連同航母打擊群4月24日抵達伊朗附近水域，旨在施壓伊朗放棄核計劃、重開霍爾木茲海峽並結束戰爭。美媒報道指，此舉增強美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在與德黑蘭進行和平談判期間可動用的軍事力量。



《華盛頓郵報》報道，喬治布殊號早前在非洲東部海岸附近航行，美國中央司令部日前宣布喬治布殊號航母打擊群已駛入印度洋，並加入先前部署的福特號與林肯號航母，成為第三艘部署在中東海域附近的航母，進一步增強了美軍在該區域的防空與長程打擊能力。

報道預料在未來數週內，美國將會投入更多軍力，包括搭載約2500名海軍陸戰遠征隊員的「拳師號（USS Boxer）」兩棲攻擊艦以及第11海軍陸戰遠征部隊，即總計超過4000名士兵會來到中東。一位美方官員表示，自4月7日特朗普宣布停火以來，美軍利用時間重新部署與補給，已準備好奉命恢復打擊。

圖為2025年10月5日，美國總統特朗普（Donald Trump）到訪維珍尼亞州諾福克（Norfolk），參加海軍建軍250周年慶典，並參觀航空母艦布殊號（USS George H.W. Bush）。（Reuters）

目前尚不清楚這些軍力將執行何種任務，美國早前部署在中東的軍艦旨在執行特朗普封鎖伊朗港口的任務。中央司令部23日稱，迄今已成功攔截並驅離33艘商船，此封鎖旨在從經濟上擠壓伊朗，並重點針對涉嫌通過霍爾木茲海峽運輸石油的商業船隻。