伊朗戰爭｜中國船員困波斯灣53天　接空調水沒菜吃絕望喊：快發瘋

霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）局勢反覆，內媒披露，有中國大陸船員被困在波斯灣已長達53天，他原本載運汽車前往杜拜卸貨，卻被迫滯留海上，直言快發瘋：「像排隊等死的魚群，除了等，什麼也做不了。」



有船員已瀕臨「精神崩潰」

內媒《南風窗》報導，34歲的林生所在是一艘大型汽車運輸船，被稱為「海上超級停車場」，船上共20名船員，全數來自中國大陸。17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布伊朗開放霍爾木茲海峽，大批滯留船隻紛紛起錨，林生的船也一度啟程，準備穿越海峽。

內媒披露，有中國大陸船員被困在波斯灣已長達53天，瀕臨「精神崩潰」。圖為一名受困船員。（央視新聞）

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他高興心想「終於能重獲自由了」，豈料航行約6、7小時後，遭伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）以高頻信號命令折返，林生坦言：「心情從天上掉到了地上。」他說，最難熬的是被困滿1個月，「那時連抱怨的力氣都沒有，大家只是坐在船頭發呆」。望著海面上密密麻麻同樣受困的船隻，他形容：「像排隊等死的魚群，除了等，什麼也做不了。」

除了無法返航，更讓船員崩潰的是生命威脅。林生透露：「每天醒來第一件事，就是先摸一摸手邊的救生衣。」他說，聽多了飛彈聲，雖慢慢習慣，但仍會「下意識縮脖子」。有船員透露，船上甚至已有人「精神崩潰」，需要同事輪流照看。

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此外，生活物資也日益缺乏，林生透露，半個多月前船上補給一次就花了3000美元（約2.4萬港元），主要買蔬菜與水果，但如今已全部耗盡：「每天兩餐就是凍雞肉、凍牛肉、罐頭魚，配快壞掉的洋蔥和薯仔。」

淡水同樣短缺，每人每天僅分到「一小桶」，要同時用於刷牙、洗臉與洗碗。有人甚至只能接空調冷凝水使用，「水裡帶著一股味」。對於未來是否放棄當船員，林生說：「（我）還會繼續跑。」他無奈表示，船員是他能找到薪資最高的工作，為了孩子會繼續打拼。

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