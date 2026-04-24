特朗普對伊朗態度反覆帶旺預測市場　兒子被揭持股預測平台狂吸金

「美國總統特朗普會向伊朗派兵嗎？」「他會把霍爾木茲海峽以自己的名字命名嗎？」「他會再次發帖讚美真主嗎？」



美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的下一步行動總是充滿懸念，而他的這種不確定性讓許多押注平台賺取了豐厚的利潤。令人關注的是，一些平台與特朗普的長子小特朗普（Donald Trump Jr）存在直接利益聯繫。

2026年4月16日，美國內華達州，圖為特朗普來到拉斯維加斯並在「小費免稅」活動上發表講話，稱伊朗戰爭「應該很快就會結束」。（Getty）

美媒4月23日披露，小特朗普持有線上預測市場Polymarket的股份，也為另一個平台Kalshi提供諮詢服務。這些預測平台通過允許人們就特朗普的各種決策和社交媒體動態下注，吸引了大量投注。

8日，Polymarket平台上線了一個關於特朗普是否會派兵進入伊朗的投注事件，有近10萬人參與，創下了該平台當年截至那時最大的單日交易量。而不僅僅是戰爭相關的事件，特朗普其他的政策和言論也同樣成為投注熱點：比如他會支持誰來領導委內瑞拉？他對教皇的侮辱是否會繼續？他會否吞併格陵蘭島？

維珍尼亞理工大學經濟學家曾國平（Kwok Ping Tsang，音譯）指出，特朗普的不可預測性使得這個市場成為可能，他讓大家對他的下一步行動充滿猜測。

根據加密貨幣分析平台Dune的分析，體育賽事投注佔據了預測市場的大頭，緊隨其後的就是政治事件押注。此外，人們還可以在這些平台上對其他事件進行投注，包括黃金價格、真人騷節目獲勝者，甚至天氣變化等。每個投注的價格都反映了參與者對該事件結果的預期。例如，若一個事件「是」的投注價格為49美分，則意味着投注者認為該事件發生的概率為49%。

因涉嫌助長內幕交易，博彩業長期遭到美國兩黨議員的批評。據美國《每日野獸》23日報道，2022年，時任美國總統拜登（Joe Biden）曾因Polymarket運營未註冊交易所而對其罰款，並禁止該平台在美國開展業務。

但特朗普政府不僅允許該公司恢復運營，還積極保護預測市場行業，試圖起訴依據反賭博法封禁此類平台的州，特朗普集團甚至計劃開設自己的預測平台「真實預測」（Truth Predict）。

在特朗普政府的扶持下，線上預測市場迅速擴張。近期最大的一筆押注是特朗普對伊朗戰事的態度，尤其是他本月5日在社媒上發布的要求伊朗「打開該死的海峽」的帖子。Dune稱，5日至8日，Polymarket的交易量暴漲，有關伊朗戰爭的交易數達4.13億筆，投注金額超過1億美元，而特朗普關於停火的帖子也再次激發了新的投注浪潮。

「不可預測」的特朗普讓線上投注交易量飆升，從中受益最大的當屬小特朗普持股的Polymarket。數據分析公司PitchBook數據顯示，該平台市值已達96億美元，在短短8個月內暴漲近十倍。由於Polymarket和Kalshi都是私營企業，目前尚不清楚小特朗普從中獲益多少。

當被問及他是否應該從受益於其父親行為的企業中獲利時，小特朗普發言人斥這一問題為「毫無事實依據的民主黨宣傳」，並稱他「不會在其所投資或擔任顧問的公司中與聯邦政府進行接觸，也不會涉及與預測市場相關的政府政策或對其產生任何影響」。

除了預測市場，小特朗普還通過他的風險投資基金，投資了一些與國防、航空航天以及技術相關的公司，這些公司正在爭取獲得美國國防部和其他聯邦機構的合同。特朗普家族的企業也參與了軍用無人機製造，並向海灣地區出售。

此外，一系列出現在特朗普宣布關鍵決策前的「時機異常精準」的下注行為，也已引起美國監管機構的注意。英國路透社15日報道稱，美國商品期貨交易委員會正在調查數筆異常石油期貨交易，這些交易發生的時間都非常敏感，均在特朗普政府突然宣布暫停對伊朗發動攻擊前數分鐘，他們懷疑相關交易可能涉及內幕信息甚至權力濫用。

2026年4月3日，一架美軍F-15戰機遭伊朗擊落，2名機師彈射逃生，有1名已被尋回，另外1名則下落不明。美國熱門預測市場平台Polymarket 同日允許用戶就該名失蹤機師何時獲救接受用戶下注，事件引發民主黨眾議員狠批，Polymarket其後迅速將賭盤下架。（X@sethmoulton）

白宮據報已向內部工作人員發送備忘錄，提醒他們內幕交易屬於聯邦犯罪。

在國會層面，幾乎所有民主黨議員都對這種通過總統職位牟取私利的行為表示強烈批評，並呼籲在中期選舉後採取行動，考慮彈劾特朗普。

諷刺的是，特朗普是否會面臨彈劾這一不確定事件，也被拿來做預測。根據Polymarket數據，年初時市場認為特朗普在任期結束前被彈劾的幾率為13%，但隨着他近日的言論和民主黨的呼聲，這一幾率已經上升至66%。

本文獲《觀察者網》授權轉載

